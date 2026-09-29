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Capturaron a presunto implicado en tiroteo en colegio de Medellín que dejó un joven muerto

En una redada, la Policía capturó a varios presuntos integrantes del grupo delincuencial La Sierra, entre ellos un presunto implicado en un tiroteo en la Institución Educativa Gabriel García Márquez.

  • Capturados en la redada realizada por la Policía. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
    Capturados en la redada realizada por la Policía. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un hombre señalado de estar implicado en un tiroteo en un colegio de Medellín, que dejó un joven muerto, fue capturado durante las últimas horas por las autoridades.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que la detención se produjo como parte de una redada realizada contra presuntos integrantes del grupo delincuencial La Sierra.

Tras seguir la pista a dicha organización, a través de labores de inteligencia e investigación, la Policía y la Fiscalía obtuvieron el aval para realizar cuatro allanamientos.

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“En esos allanamientos se logró la captura en flagrancia de dos bandidos, entre ellos alias Tokis, señalado coordinador de esa banda criminal”, expresó el funcionario.

Durante el operativo fueron incautadas 4.000 dosis de marihuana, 1.500 dosis de cocaína, un revólver, munición y material de intendencia alusivo al Clan del Golfo.

Villa apuntó que alias Tokis ya estaba previamente identificado por las autoridades como uno de los presuntos implicados en lo ocurrido en la Institución Educativa Gabriel García Márquez.

Alias Tokis sería uno de esos que estaría merodeando los alrededores del colegio cuando se dio este infortunado hecho y que estaría involucrado no solamente con la tenencia de esas armas que habría allí ese día, sino que eventualmente estaría instrumentalizando algunos jóvenes alrededor y al interior de esa institución educativa”, sostuvo el funcionario.

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Vale recordar que la balacera que generó zozobra en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Villa Lilliam, se produjo el pasado 9 de septiembre, cuando un estudiante ingresó de manera irregular a ese plantel al parecer con el fin de intimidar a unos profesores y al rector.

Según se conoció entonces, el joven de 17 años llegó a uno de los salones acompañado de otros dos mayores de edad, de quienes presuntamente habría recibido un arma de menor letalidad.

El joven hizo varios disparos al aire y posteriormente habría atentado contra su vida.

El adolescente fue internado en un centro asistencial y finalmente falleció el pasado viernes 25 de septiembre.

El episodio generó entonces consternación no solo por volver a poner sobre la mesa la problemática de salud mental que se vive en los colegios de Medellín, sino por la instrumentalización que los menores siguen sufriendo por parte de grupos armados.

El secretario Villa recordó que, desde el momento de lo ocurrido, la administración distrital señaló estar determinada a ir por todos los integrantes de esa estructura en ese sector.

“Quien pretenda utilizar a nuestros jóvenes o colegios para delinquir tendrá toda nuestra persecución”, agregó el secretario.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué papel habría jugado alias Tokis en la balacera de la Institución Educativa Gabriel García Márquez?
Las autoridades señalan que este presunto coordinador de la banda La Sierra merodeaba los alrededores del colegio del barrio Villa Lilliam el día del incidente. Se investiga su responsabilidad en la tenencia y entrega del arma utilizada, así como en la instrumentalización de jóvenes tanto dentro como fuera del plantel educativo.
¿Cómo ocurrieron los hechos y por qué el estudiante estaba armado en su salón de clases?
El pasado 9 de septiembre, el joven de 17 años ingresó de manera irregular a la institución con el aparente objetivo de intimidar a varios profesores y al rector. Llegó al aula acompañado de dos adultos, quienes presuntamente le entregaron un arma de menor letalidad con la que hizo varios disparos al aire antes de atentar contra sí mismo.
¿Qué incautaron las autoridades durante los allanamientos a esta estructura criminal?
En los operativos conjuntos entre la Policía y la Fiscalía, los uniformados decomisaron un revólver, munición, material de intendencia, 4.000 dosis de marihuana y 1.500 dosis de cocaína que estaban en poder de los capturados.
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