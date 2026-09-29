Capturaron a presunto implicado en tiroteo en colegio de Medellín que dejó un joven muerto

Un hombre señalado de estar implicado en un tiroteo en un colegio de Medellín, que dejó un joven muerto, fue capturado durante las últimas horas por las autoridades.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que la detención se produjo como parte de una redada realizada contra presuntos integrantes del grupo delincuencial La Sierra.

Tras seguir la pista a dicha organización, a través de labores de inteligencia e investigación, la Policía y la Fiscalía obtuvieron el aval para realizar cuatro allanamientos.

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“En esos allanamientos se logró la captura en flagrancia de dos bandidos, entre ellos alias Tokis, señalado coordinador de esa banda criminal”, expresó el funcionario.

Durante el operativo fueron incautadas 4.000 dosis de marihuana, 1.500 dosis de cocaína, un revólver, munición y material de intendencia alusivo al Clan del Golfo.