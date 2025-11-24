Camilo Villegas y su esposa María Ochoa traen a Medellín el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles

El golfista antioqueño Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, traerán, por primera vez a Colombia, el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles, el evento que realizan para recaudar fondos y ayudar a los niños que luchan contra el cáncer.
En esta ocasión y por primera vez en el país, los amantes del golf y quienes quieran vincularse a la ayuda para los niños que luchan contra el cáncer, se podrán divertir con los mejores exponentes de este deporte y algunos invitados especiales del cinco veces campeón del PGA Tour.