¿Cuál es el origen y las estrictas costumbres de Lev Tahor? La secta ultraortodoxa que planeaba asentarse en Yarumal, Antioquia

Su particular vestimenta, en la que las mujeres se cubren de pies a cabezas con una especie de burka o túnica negra –por la que también los llaman los talibanes judíos– y los hombres usan unos pesados sacos negros, sombreros de piel shtreimels y lucen largas barbas –no se la pueden afeitar– es el primer reflejo de las estrictas costumbres de la secta Lev Tahor, de la que poco se hablaba en Colombia, pero que desde este fin de semana prendió las alarmas ante un posible asentamiento de su comunidad en el país.
Y es que el pasado sábado, en un operativo conjunto entre diferentes agencias y entidades, las autoridades dieron con el paradero de nueve adultos y 17 menores que al parecer serían parte de esta secta y que tenían entre sus planes asentarse en el municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia.
Las 26 personas habían entrado al país hace más de un mes, entre el 22 y el 23 de octubre, en dos grupos provenientes de Nueva York (EE. UU.) y cuando pasaron los filtros de Migración Colombia en los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena, y José María Córdoba de Rionegro, no despertaron sospecha algunas, pues todos eran padres que viajaban con sus hijos.