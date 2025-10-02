Colombia, ante la sombra del apagón: la energía no alcanzaría para todos desde 2027 por retrasos en proyectos

Colombia camina hacia las puertas de un apagón, con un riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico a partir de 2026 y 2027. Las alarmas ya están encendidas porque, si los proyectos de generación y transmisión no entran en operación a tiempo, la seguridad energética del país podría quedar en entredicho.
Según el operador del sistema eléctrico XM, los números hablan por sí solos. En 2025 el déficit proyectado de energía firme superará los 1.300 GWh, y si nada cambia, la brecha podría alcanzar más de 3.100 GWh en 2027. Eso se traduce en balances negativos de -1,6% en 2025, -2% en 2026 y hasta -3,5% en 2027.
“Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un fenómeno climático extremo como el fenómeno de El Niño, o contingencias en los proyectos, ya no tenemos suficiente energía para cubrir el consumo. Este déficit de energía presiona los precios al alza y obliga a usar más respaldo térmico, lo que podría ocasionar restricciones en la atención de la demanda”, advirtió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
Incluso, las nuevas proyecciones sobre el balance eléctrico advierten que, a partir de 2027 y 2028, la demanda de energía en Colombia superará la oferta disponible, según el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), con base en cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) y el operador XM.
De acuerdo con ese análisis, aun con el aporte de las plantas termoeléctricas, solares y eólicas, la capacidad instalada será insuficiente frente a la demanda media proyectada hasta 2037.
El problema es que, mientras el consumo seguirá creciendo de forma sostenida en los próximos años, la expansión de la oferta avanza a un ritmo mucho más lento. Por ejemplo, en agosto de 2025, la demanda de energía fue de 7.212,14 gigavatios/hora, lo que significó un aumentó de 3,83% en comparación con 2024, cuando fue de 6.972,98 gigavatios/hora.
En ese mismo sentido, César Acevedo, director del Programa de Ingeniería en Energía y Sostenibilidad de la Unab, explicó: “Este estrechamiento entre oferta y demanda implica que ante cualquier evento de estrés, por ejemplo, una sequía prolongada, retrasos adicionales en proyectos clave, o restricciones en el suministro de gas, que el sistema en un futuro cercano podría no tener el respaldo suficiente para cubrir la demanda, especialmente en horas pico, lo cual aumenta el riesgo de cortes programados o racionamientos”.