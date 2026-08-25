¿Maniobra de dilación? Aplazaron audiencia contra Miguel Quintero por escándalo del Área Metropolitana

La audiencia que se iba a realizar este martes, a las 2:00 de la tarde, contra Miguel Quintero y otras tres personas que estarían implicadas en el escándalo de contratación del Área Metropolitana fue aplazada sobre las 11:30 de la mañana por solicitud de la defensa, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

Ante esta situación, el mandatario pidió que se reprograme este proceso judicial en el menor tiempo posible. “Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”, señaló Gutiérrez. Durante la diligencia que se iba a celebrar este martes, la Fiscalía contaría con las suficientes evidencias para imputar cargos a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, al tiempo que se podrían entregar evidencias sobre la posible participación del exmandatario dentro de este presunto escándalo de corrupción. Entérese: “A quienes se robaron Medellín les tengo reservado el pabellón Q”: Federico Gutiérrez sobre la Cárcel Metropolitana El exalcalde Quintero no ha sido procesado hasta el momento por temas relacionados con el Área Metropolitana (solamente está judicializado por Aguas Vivas) pero habría testimonios y material probatorio que lo vincularían con estos hechos, bien por acción o por omisión. Este acervo posiblemente iba a ser presentado en la audiencia que se postergó este martes. Durante la diligencia, además de Miguel Quintero, la Fiscalía pretendía imputarles cargos a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente. Solo que a última hora, el defensor de Villada pidió el aplazamiento, siendo ya la segunda vez que se posterga esta diligencia que inicialmente estaba programada para el lunes 3 de agosto. En esa primera ocasión el aplazamiento corrió por cuenta de una solicitud de la Fiscalía alegando que necesitaba más tiempo para preparar el texto con la imputación de cargos contra los nuevos tres implicados en el escándalo de la contratación entre el Área Metropolitana y los bomberos de Itagüí.

En el marco de este proceso, Miguel Quintero tendría una situación compleja: entre los elementos que han sido divulgados hasta ahora en el proceso que tiene que ver con la contratación presuntamente ilegal entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí figura por ejemplo un chat grupal de WhatsApp, en el que él y allegados como Villada y Ortega hablan de jugadas para controlar la contratación en el AMVA y ubicar allí a personas cercanas a sus intereses.

Este caso en particular se refiere a las presuntas irregularidades sobre un paquete de contratos por $17.645 millones que tenía por objeto la compra de kits contra la covid-19, talleres para organismos de socorro y cursos de atención prehospitalaria, entre muchas otras tareas. Por estos hechos fueron capturados el exgerente de este cuerpo de Bomberos, Misael Cadavid, además de que están siendo procesados penalmente otros exfuncionarios de este organismo, entre ellos el excomandante de la institución, Elkin González. Le puede interesar: Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel Si bien el caso inicialmente se centró en ese grupo, varios de los implicados, incluido el mismo Cadavid, aceptaron colaborar con la justicia. En octubre de 2025 se conocieron de manera pública chats, videos y audios en los que el nombre de Miguel Quintero apareció como el señalado articulador de esa red de contratación. El material provenía del grupo de WhatsApp al que bautizaron como “Amigos”, en el que aparecían números asignados a Sebastián Ortega, Álvaro Villada y Miguel Quintero. En este se compartían hojas de vida, mensajes alusivos a movidas dentro de la entidad metropolitana, además de ostentaciones de lujos por parte del hermano del exalcalde.

En esta investigación se logró ampliar la imputación al exdirector del AMVA, Juan David Palacio; las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, y al extesorero de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao. Este último se convirtió en el primer condenado tras aceptar su culpabilidad, colaborar con la justicia y pedir perdón. En las audiencias de imputación contra Palacio, la Fiscalía hizo públicos, por ejemplo, chats en lo que presuntamente Miguel daba instrucciones asociadas a asuntos de contratación. “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”, decía uno de esos mensajes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: