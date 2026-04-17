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Área Metropolitana adelanta obras en 14 puntos críticos del río Medellín

Los trabajos se llevan a cabo entre las estaciones Poblado y Ayurá del metro, en el sur; y en la quebrada La García, en Bello.

  • Una de las intervenciones en los puntos críticos del río Medellín a la altura de la estación Ayurá del metro. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
    Una de las intervenciones en los puntos críticos del río Medellín a la altura de la estación Ayurá del metro. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 23 minutos
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El Área Metropolitana confirmó que ya atiende 14 de los 30 puntos críticos identificados en el río Medellín: 12 están en la zona sur (6 entre las estaciones Aguacatala y Poblado del metro y otros 6 en el tramo Aguacatala-Ayurá) y 2 en el norte de la ciudad, en la desembocadura de la quebrada La García, en Bello.

Las acciones que se adelantan en estos sectores contemplan llaves anti-socavación, construcción de traviesas y enrocados de pozos de aquietamiento; además de la reparación y la sustitución de placas de protección sumado a la repotenciación de los muros que ya están instalados.

InfogrÃ¡fico
Área Metropolitana adelanta obras en 14 puntos críticos del río Medellín

Si bien en estos puntos las obras van en un avance general del 30%, la actual temporada de lluvias no ha permitido que los trabajos se realicen según lo previsto, y el ingreso de personal y maquinaria al cauce del afluente se dificulta en ocasiones en algunos sectores, más específicamente a la altura del puente de la 4 Sur.

Lea más: Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía

De acuerdo con la entidad, en la zona sur metropolitana durante los próximos días se activarán otros tres frentes de trabajo para atender tres puntos críticos del río Medellín en el sector conocido como Pérgolas, en Envigado.

Todas estas acciones hacen parte de la iniciativa Mi Río, Mis Quebradas, la cual presentó la Alcaldía de Medellín en noviembre del año pasado con la que se busca recuperar el río Medellín y los afluentes en una apuesta a largo plazo.

La inversión total para ejecutar este proyecto es de $663.000 millones: $366.383 aportados por el Distrito, $282.000 por el Área Metropolitana y $15.000 por el Metro de Medellín. De este monto, cerca del 80% se destinará para cubrir 350 puntos críticos en 91 quebradas.

A finales de 2025 se estaban interviniendo 17 puntos críticos en el río Medellín. A hoy ya se adelantan obras en 27 de los 30 identificados a lo largo de sus 107 kilómetros de longitud.

Intervenciones adicionales

Como apéndice de este plan de Mi Río Mis Quebradas para mejorar la gestión de riesgo en Medellín y evitar las constantes inundaciones, la administración municipal adelanta obras hidráulicas en las quebradas de la ciudad. De los seis frentes que interviene la alcaldía en los caudales más críticos, cuatro ya superaron el 60% de avance: Altavista con el 60%, El Pelón con 66%, La Aguadita con 75% y La Honda con 80%.

En esta última, que queda ubicada en la comuna 4 Aranjuez, la inversión ha sido de $22.990 millones. Se han construido 294 metros de estructura hidráulica y se tiene como meta llegar a 3.000 metros cuadrados de espacio público. La obra empezó el 21 de enero de 2025 y se espera que esté lista en mayo del presente año.

En la quebrada La Aguadita en Villa Hermosa, las obras constan de un puente peatonal y un muro de contención de 90 metros. La inversión para este punto fue de $3.092 millones y los trabajos estarían listos para este mes de abril.

“Esta es también una estrategia que nos permite planificar a la ciudad en el largo plazo desde un concepto de drenaje urbano sostenible y en articulación con el Área Metropolitana, EPM, el Metro de Medellín y otras entidades que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones hidráulicas”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente del Distrito.

Entérese: Aguacero en Medellín: inundaciones, quebradas desbordadas y tormenta eléctrica

Las obras en otras quebradas que urge intervenir, como La Presidenta y La Poblada, también empezarán este año, mientras que la Alcaldía de Medellín ya avanza en una licitación para implementar acciones en 197 puntos críticos de la red hidrográfica de la ciudad.

Este plan de Mi Río, Mis Quebradas para la intervención de los afluentes del Distrito se retoma después de varios años de haber sido liquidada una de las apuestas de protección a quebradas más importantes que tuvo la ciudad, el Instituto Mi Río, el cual estuvo vigente hasta 2002.

La propuesta del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez es dejar un plan maestro para las próximas tres administraciones que vaya hasta 2040, luego de que la administración anterior, en cabeza de Daniel Quintero como mandatario distrital y de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana, no invirtiera un solo peso en el mantenimiento de los puntos críticos del río Medellín identificados desde 2012.

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