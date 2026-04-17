Área Metropolitana adelanta obras en 14 puntos críticos del río Medellín

El Área Metropolitana confirmó que ya atiende 14 de los 30 puntos críticos identificados en el río Medellín: 12 están en la zona sur (6 entre las estaciones Aguacatala y Poblado del metro y otros 6 en el tramo Aguacatala-Ayurá) y 2 en el norte de la ciudad, en la desembocadura de la quebrada La García, en Bello.
Las acciones que se adelantan en estos sectores contemplan llaves anti-socavación, construcción de traviesas y enrocados de pozos de aquietamiento; además de la reparación y la sustitución de placas de protección sumado a la repotenciación de los muros que ya están instalados.