Área Metropolitana adelanta obras en 14 puntos críticos del río Medellín

El Área Metropolitana confirmó que ya atiende 14 de los 30 puntos críticos identificados en el río Medellín: 12 están en la zona sur (6 entre las estaciones Aguacatala y Poblado del metro y otros 6 en el tramo Aguacatala-Ayurá) y 2 en el norte de la ciudad, en la desembocadura de la quebrada La García, en Bello. Las acciones que se adelantan en estos sectores contemplan llaves anti-socavación, construcción de traviesas y enrocados de pozos de aquietamiento; además de la reparación y la sustitución de placas de protección sumado a la repotenciación de los muros que ya están instalados.

Si bien en estos puntos las obras van en un avance general del 30%, la actual temporada de lluvias no ha permitido que los trabajos se realicen según lo previsto, y el ingreso de personal y maquinaria al cauce del afluente se dificulta en ocasiones en algunos sectores, más específicamente a la altura del puente de la 4 Sur. Lea más: Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía De acuerdo con la entidad, en la zona sur metropolitana durante los próximos días se activarán otros tres frentes de trabajo para atender tres puntos críticos del río Medellín en el sector conocido como Pérgolas, en Envigado. Todas estas acciones hacen parte de la iniciativa Mi Río, Mis Quebradas, la cual presentó la Alcaldía de Medellín en noviembre del año pasado con la que se busca recuperar el río Medellín y los afluentes en una apuesta a largo plazo. La inversión total para ejecutar este proyecto es de $663.000 millones: $366.383 aportados por el Distrito, $282.000 por el Área Metropolitana y $15.000 por el Metro de Medellín. De este monto, cerca del 80% se destinará para cubrir 350 puntos críticos en 91 quebradas. A finales de 2025 se estaban interviniendo 17 puntos críticos en el río Medellín. A hoy ya se adelantan obras en 27 de los 30 identificados a lo largo de sus 107 kilómetros de longitud.

Intervenciones adicionales