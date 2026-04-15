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Aguacero en Medellín: inundaciones, quebradas desbordadas y tormenta eléctrica

Cualquier novedad puede reportarla a través de la línea 123.

  • Imagen de referencia de aguacero en Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Imagen de referencia de aguacero en Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X, confirmó que durante la tarde de hoy miércoles 15 de abril se registra en Medellín una tormenta eléctrica.

Además, de acuerdo con el Siata, se registran lluvias de alta intensidad sobre el sur y el noroccidente del Distrito de Medellín, Itagüí y el occidente de Bello, que persistirán por los menos media hora más.

Entérese: Este año habría un “súper fenómeno del Niño”, el más fuerte en 140 años, ¿qué pasará en Colombia?

Al tiempo, en las quebradas La Guayabala en los sectores Manzanillo y Diego Echavarría y La Poblada hay alerta naranja, mientras que en la quebrada La Presidenta el nivel está en rojo.

“Cualquier emergencia por favor reporten en la línea 123. En este momento la quebrada La Presidenta se encuentra en nivel rojo. Tomar vías alternas a la glorieta de Monterrey. Estamos al frente de la situación”, dijo el mandatario distrital.

La Secretaría de Movilidad confirmó que a esta hora en la Glorieta de Monterrey se presenta movilidad reducida por varios encharcamientos que impiden el flujo habitual de vehículos.

En videos publicados en redes sociales se puede observar lo fuerte del aguacero que azota a la capital antioqueña durante la tarde de hoy miércoles. Uno de ellos fue captado desde el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, donde el viento y la lluvia empiezan a hacer de las suyas.

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Según el Dagrd hasta el momento no se han reportado emergencias a línea 123, y continúan con el monitoreo constante en las zonas más vulnerables a precipitaciones.

Noticia en desarrollo...

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