Aguacero en Medellín: inundaciones, quebradas desbordadas y tormenta eléctrica

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X, confirmó que durante la tarde de hoy miércoles 15 de abril se registra en Medellín una tormenta eléctrica.

Además, de acuerdo con el Siata, se registran lluvias de alta intensidad sobre el sur y el noroccidente del Distrito de Medellín, Itagüí y el occidente de Bello, que persistirán por los menos media hora más.

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Al tiempo, en las quebradas La Guayabala en los sectores Manzanillo y Diego Echavarría y La Poblada hay alerta naranja, mientras que en la quebrada La Presidenta el nivel está en rojo.

“Cualquier emergencia por favor reporten en la línea 123. En este momento la quebrada La Presidenta se encuentra en nivel rojo. Tomar vías alternas a la glorieta de Monterrey. Estamos al frente de la situación”, dijo el mandatario distrital.

La Secretaría de Movilidad confirmó que a esta hora en la Glorieta de Monterrey se presenta movilidad reducida por varios encharcamientos que impiden el flujo habitual de vehículos.