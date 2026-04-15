Nelson Velásquez y otros artistas que han cantado para la mafia

El reciente episodio de la fiesta en la cárcel de Itagüí, en la que Nelson Velásquez estuvo cantando, reavivó el debate sobre el papel que tienen los artistas al aceptar o rechazar presentaciones para mafiosos o para presuntos delincuentes.
El mismo cantante se vio recientemente involucrado en una controversia en Ecuador por cantar en una fiesta privada que homenajeaba el cumpleaños 41 de Celso Moreira, conocido como El Patucho. El evento terminó en una balacera cuando la Dirección Nacional de Antinarcóticos ingresó al lugar para capturar a varios criminales, entre ellos miembros de las bandas delincuenciales Los Choneros, Los Fatales y Las Águilas.
Pero estos espacios de dinero, armas, drogas y licor suelen ser amenizados, y muchos cantantes de vallenato y música popular han sido elegidos para cumplir ese papel. Estos son algunos de ellos: