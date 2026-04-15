Nelson Velásquez y otros artistas que han cantado para la mafia

El reciente episodio de la fiesta en la cárcel de Itagüí, en la que Nelson Velásquez estuvo cantando, reavivó el debate sobre el papel que tienen los artistas al aceptar o rechazar presentaciones para mafiosos o para presuntos delincuentes. El mismo cantante se vio recientemente involucrado en una controversia en Ecuador por cantar en una fiesta privada que homenajeaba el cumpleaños 41 de Celso Moreira, conocido como El Patucho. El evento terminó en una balacera cuando la Dirección Nacional de Antinarcóticos ingresó al lugar para capturar a varios criminales, entre ellos miembros de las bandas delincuenciales Los Choneros, Los Fatales y Las Águilas. Pero estos espacios de dinero, armas, drogas y licor suelen ser amenizados, y muchos cantantes de vallenato y música popular han sido elegidos para cumplir ese papel. Estos son algunos de ellos:

Darío Gómez, “el niño consentido” de Pacho Herrera y los hermanos Rodríguez Orejuela

Durante muchos años se rumoró que Darío Gómez había cantado para narcotraficantes del país en los años noventa. Él mismo lo confirmó en el programa ‘Se dice de mí’, donde explicó que, al igual que afirmó el mánager de Nelson Velásquez, iba a donde lo contrataran. Así empezó a cantar para algunos de los capos más poderosos del Cartel de Cali, como Pacho Herrera, quien lo contrató en diversas ocasiones, incluso en la celebración de la muerte de Pablo Escobar. Tuvieron una relación tan cercana que el cantante afirmó haber sido “el niño consentido” del mafioso y relató haber recibido como regalo un Ferrari. Sin embargo, no solo habría cantado para él, sino también para otros capos, como los hermanos Rodríguez Orejuela.

“El rey de La Guajira” de Diomedes Díaz fue una disculpa por no asistir a una fiesta con Pablo Escobar

El ícono del vallenato Diomedes Díaz también estuvo vinculado con estas fiestas. ‘El rey de la Guajira’, composición suya, surgió en estos contextos. Había sido invitado a una fiesta por Samuel Alarcón, un empresario reconocido de La Guajira vinculado a los carteles de droga. A esa reunión asistieron Pablo Escobar y otros mafiosos de Medellín, expectantes por conocer al artista. Sin embargo, ese día el cantante se embriagó a tal punto que no pudo presentarse y tuvo que esconderse. Su mánager fue amenazado por Samuel Alarcón, y Diomedes, además de pedir disculpas, compuso esta canción “de un artista para un amigo”.

Héctor Lavoe interpretó ‘El cantante’ para Pablo Escobar

El periodista Juan José Hoyos relató en una crónica la historia de un taxista sobre la noche en que Héctor Lavoe cantó diez veces ‘El cantante’ para Pablo Escobar. Según el artículo, el taxista se encontró con un hombre de frac y descalzo en la carretera, quien aseguró ser el artista y le pidió que lo llevara a su hotel. Ante la duda, el conductor le pidió que cantara. Lavoe habría respondido: “¡Pero si por eso fue el problema! ¡Un tipo de esos me hizo repetir como diez veces esa canción, amenazándome con una pistola!”. La historia fue corroborada por testimonios de integrantes de su orquesta, quienes afirmaron que la fiesta fue contratada a través de Larry Landa, empresario artístico ligado al narcotráfico. Aunque el contrato era hasta las 2:00 a. m., Escobar quería que tocaran hasta las 6:00 a. m. Al final, Lavoe y la orquesta tuvieron que huir. Al día siguiente, al hotel llegó un cheque junto con los pasaportes y los instrumentos que les habían sido retenidos.

Fundador del Grupo Niche fue cercano al Cartel de Cali

La relación del Grupo Niche con el Cartel de Cali va más allá de simples presentaciones. En 1995, su fundador, Jairo Varela, fue capturado y procesado por enriquecimiento ilícito y testaferrato. Su nombre aparecía en documentos mostrándolo como propietario de algunas mansiones de narcotraficantes, y su canción ‘Mi hijo y yo’ fue vinculada a José Luis Santacruz Londoño, líder del cartel. El cantante aceptó que la canción fue un encargo de la esposa del mafioso, y posteriormente salieron a la luz cheques de los hermanos Rodríguez Orejuela como pago por presentaciones. Aunque Varela y seguidores del grupo defendieron su inocencia, fue condenado y cumplió tres años de prisión.

Otros rumores y nexos