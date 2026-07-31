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Exclusivo | Así están armando un sindicato en RTVC para dejar “atornillados” a contratistas en el nuevo gobierno

El sindicato exige la formalización de todos los contratistas en un plazo de un mes, transformándolos en trabajadores oficiales con estabilidad laboral “absoluta”; chats revelan tensiones.

  • El gerente general de RTVC, Hollman Morris, y el subgerente de Radio, Luis Alfredo Hernández. Foto: RTVC
    El gerente general de RTVC, Hollman Morris, y el subgerente de Radio, Luis Alfredo Hernández. Foto: RTVC
  • Encabezado del pliego de peticiones conocido por EL COLOMBIANO en exclusiva. Foto: especial
    Encabezado del pliego de peticiones conocido por EL COLOMBIANO en exclusiva. Foto: especial
El Colombiano
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hace 3 horas
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Mientras RTVC atraviesa el cierre de la administración de Hollman Morris y el país espera el nombramiento de una nueva gerencia, al interior del sistema de medios públicos, en especial en la radio, avanza un proceso que tiene inquietos a decenas de trabajadores y exfuncionarios.

EL COLOMBIANO habló con contratistas activos, exfuncionarios y personas que participaron en reuniones relacionadas con la conformación de una nueva organización sindical.

Además, este diario tuvo acceso a un borrador del pliego de peticiones que preparan sus promotores y conoció varios chats de WhatsApp que muestran la organización del proceso de afiliación con el fin de dejar “atornillados” a contratistas.

Aunque la creación de sindicatos constituye un derecho constitucional protegido por la legislación laboral colombiana, las fuentes consultadas sostienen que, en este caso, la iniciativa estaría acompañada de presiones sobre contratistas, eventuales nombramientos de planta antes del relevo administrativo y una estrategia de dejar amarrados contratos y funcionarios que no eligió la próxima gerencia.

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Según coinciden varias fuentes, que solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales, la conformación del sindicato comenzó a acelerarse durante estas semanas previas al cambio de administración el 7 de agosto próximo.

Las conversaciones, en poder de este diario, evidencian una intensa actividad para completar el número mínimo de afiliados exigido por la ley. En los mensajes aparecen convocatorias insistentes a reuniones virtuales y presenciales, llamados para responder encuestas internas y solicitudes permanentes para remitir documentos personales.

Uno de los mensajes conocidos señala: “Necesitamos al menos 26 personas... esta noche se depurará el grupo para formalizar el proceso”.

En otro intercambio se solicita enviar, en un único archivo PDF, copia de la cédula de ciudadanía, el contrato vigente o el último contrato suscrito, el correo mediante el cual se solicitó la documentación para la renovación y la disponibilidad para asistir a la reunión constitutiva.

Las fuentes aseguran que estos documentos serían utilizados posteriormente dentro del trámite formal de constitución del sindicato.

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Sin embargo, el aspecto que más preocupa a varios de los consultados tiene que ver con las presuntas presiones ejercidas sobre algunos contratistas para que apoyen la iniciativa.

Una de las fuentes consultadas le dijo a este diario: “Están citando a un sindicato que señala que la intención es que el nuevo gobierno no haga contratos de tres o cuatro meses. Ay, que no sean ridículos porque precisamente ese tipo de contrataciones es lo que hicieron en el gobierno Petro dentro de RTVC, contratos cortos a meses”.

Tres fuentes entrevistadas por este diario coincidieron en afirmar que recibieron mensajes o comentarios según los cuales quienes decidieran no apoyar la creación del sindicato podrían enfrentar dificultades para la renovación de sus contratos.

Una de ellas resumió así el ambiente que se vive: “Nos dijeron que el contrato estaba por vencerse y que era mejor apoyar el proceso”. Otra fuente explicó que decidió no afiliarse precisamente porque consideró que el sindicato estaba siendo utilizado con propósitos distintos a la representación de los trabajadores.

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Entre los entrevistados también surge una aparente contradicción sobre las condiciones laborales durante la actual administración.

Según explican, en administraciones anteriores los contratos por prestación de servicios tenían una duración de seis meses e incluso de un año. No obstante, sostienen que durante la gestión de Hollman Morris comenzaron a suscribirse contratos de apenas tres y cuatro meses, aumentando la incertidumbre laboral para buena parte del personal.

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Desde esa perspectiva, consideran paradójico que uno de los principales objetivos del sindicato sea reclamar precisamente la estabilidad laboral que, según afirman, se redujo durante los últimos años. “Primero acortaron los contratos y ahora presentan la estabilidad como una bandera sindical”, afirmó un exfuncionario consultado.

Las alertas en RTVC

Este medio ha venido revelando distintos episodios que han generado cuestionamientos sobre la administración de RTVC.

Las publicaciones han abordado asuntos relacionados con decisiones editoriales, cobertura mediática, manejo de recursos públicos, contratación y otros aspectos de la gestión de la entidad.

Estos informes han puesto bajo escrutinio algunas actuaciones de sus directivos y han abierto debates sobre la forma en que se administran los medios públicos del país.

La estrategia del sindicato

A esas inquietudes se suma el contenido del borrador del pliego de peticiones al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.

El documento plantea mecanismos de estabilidad reforzada, mayores beneficios convencionales y restricciones frente a la terminación de los vínculos laborales.

Diversas fuentes interpretan estas propuestas como un intento de dejar abierta una negociación colectiva que deberá asumir la administración entrante. “Quieren dejarle ese problema resuelto al próximo gerente”, resumió uno de los trabajadores entrevistados.

Encabezado del pliego de peticiones conocido por EL COLOMBIANO en exclusiva. Foto: especial
Encabezado del pliego de peticiones conocido por EL COLOMBIANO en exclusiva. Foto: especial

En uno de los párrafos del pliego de peticiones, de 10 páginas, se lee lo siguiente: “A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, RTVC se obligará a modificar los contratos de prestación de servicios por contratos de trabajo en un plazo de 1 mes siguiente a la firma de la presente convención, en concordancia con los principios constitucionales del trabajo digno y decente, la estabilidad en el empleo, la primacía de la realidad sobre las formas y las políticas y lineamientos del Ministerio del Trabajo en materia de formalización laboral dirigidas a RTVC”.

Paralelamente, la investigación adelantada por este diario permitió conocer denuncias relacionadas con eventuales nombramientos de personal de planta realizados durante las últimas semanas de la actual administración.

Varias fuentes señalaron que algunos funcionarios cercanos a la dirección estarían siendo incorporados en cargos permanentes antes del relevo directivo. Los testimonios también mencionan al subgerente de Radio, Luis Alfredo Hernández.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, el funcionario habría manifestado en distintos espacios su intención de permanecer en RTVC durante la próxima administración y habría comentado que buscaría establecer interlocución con integrantes del nuevo gobierno.

Incluso habría dicho en privado que conoce a Alexandra Falla, la ministra designada de De la Espriella.

Las denuncias conocidas durante esta investigación no se limitan al ámbito laboral. Una exeditora política que trabajó en RTVC hasta octubre de 2025 cuestionó además la orientación editorial de la entidad durante la actual administración.

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Según relató a este periódico, existían instrucciones para privilegiar contenidos favorables al jefe de Estado Gustavo Petro. “Nos decían que había que blindar al Presidente”, aseguró.

La exfuncionaria sostiene que comenzó a tener diferencias con esa orientación y posteriormente decidió terminar anticipadamente su contrato.

Expertos en derecho laboral consultados por EL COLOMBIANO recuerdan que la libertad sindical y el fuero sindical son garantías constitucionales diseñadas para proteger la organización de los trabajadores frente a posibles represalias. Sin embargo, en este caso se estaría usando para presiones al próximo gobierno y la nueva administración que llegue.

Preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con el sindicato que se está creando en RTVC?
Trabajadores y contratistas de RTVC avanzan en la creación de una organización sindical mientras termina la administración de Hollman Morris. El proceso ha generado debate por denuncias de presuntas presiones laborales, aunque la libertad sindical está protegida por la legislación colombiana.
¿Por qué genera polémica la creación de un sindicato en RTVC antes del cambio de gerencia?
La controversia surge porque algunos trabajadores y exfuncionarios señalan que la organización sindical podría influir en las condiciones que recibirá la nueva administración. Las denuncias sobre presiones o contrataciones deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.
¿Cómo se crea un sindicato en Colombia y qué derechos tienen sus integrantes?
En Colombia, los trabajadores pueden organizar sindicatos cumpliendo los requisitos legales de constitución y registro. Sus miembros tienen garantías como la libertad sindical y, en ciertos casos, protección mediante fuero sindical frente a decisiones laborales.
¿Qué puede pasar con RTVC cuando llegue la nueva administración?
La nueva gerencia deberá definir cómo manejar los contratos, la estructura laboral y las eventuales negociaciones colectivas existentes. Las decisiones dependerán del análisis administrativo, jurídico y financiero que realice el equipo entrante.
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