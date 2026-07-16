Atención: Bomberos Medellín atienden incendio en El Poblado

Tres tripulaciones de Bomberos Medellín atienden un incendio estructural en el sector La Visitación, comuna 14 - El Poblado, generado este jueves en la tarde.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Diferentes organismos de atención adscritos a la Alcaldía de Medellín se desplazan a la zona para apoyar las labores de control.

‼️Tres tripulaciones de #BomberosMedellín atienden un incendio estructural en el sector La Visitación, comuna 14 - El Poblado. A esta hora no se reportan personas lesionadas🙏🏽. Seguimos al frente de la emergencia y estaremos informando sobre su evolución.

Ante la consolidación de la temporada de menos lluvias en el departamento, la Alcaldía de Medellín emitió una alerta a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas orientadas a mitigar el riesgo de incendios forestales y proteger la biodiversidad de la capital antioqueña.

Las autoridades meteorológicas explicaron que, debido a las altas temperaturas, los vientos fuertes y la disminución de la humedad, las zonas verdes y los cerros tutelares de la ciudad se vuelven altamente vulnerables a conflagraciones, por lo que se hace indispensable la cooperación ciudadana para reportar cualquier columna de humo de manera oportuna a la línea de emergencias 123.

Entre las principales recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se destaca la prohibición de realizar quemas de basuras o material vegetal, así como evitar arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o envases de vidrio en áreas boscosas, ya que estos elementos pueden actuar como lupas y detonar incendios de gran magnitud.

Asimismo, la administración distrital instó a los habitantes y visitantes de las zonas rurales y corregimientos a abstenerse de encender las tradicionales “fogatas de paseo”, con el fin de salvaguardar las cuencas hídricas, la fauna silvestre y la cobertura vegetal de la región durante este periodo seco.