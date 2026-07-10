Elevan a 81% probabilidad de El Niño “muy fuerte” desde septiembre en Colombia

El reporte mensual que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó este jueves 9 de junio al 81% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad “muy fuerte”, lo que coloquialmente llaman como “Súper Niño”, durante el trimestre octubre-diciembre de este año. Un mes atrás, esa misma probabilidad estaba en 63%.
Según la NOAA, ese escenario ubicaría al fenómeno entre los más intensos desde que existen registros confiables, es decir, desde 1950.
La entidad también proyecta que hay un 97% de probabilidad de que El Niño se mantenga activo hasta comienzos de 2027. Incluso, la propia NOAA adviritó qie los eventos más fuertes de El Niño no producen los mismos impactos en todas las regiones del planeta, por ejemplo, para Colombia se presentarán altas temperaturas, sequías y bajas precipitaciones.
Po eso, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que las condiciones de El Niño continúan en un proceso de fortalecimiento acelerado y que, de mantenerse esa evolución, “la intensidad más probable sería muy fuerte entre septiembre de este año y enero de 2027”.
Asimismo, el sistema de alerta internacional para este fenómeno se mantiene en estado de “El Niño Advisory”, una categoría que indica que las condiciones oceánicas y atmosféricas siguen mostrando un fortalecimiento sostenido semana tras semana.
Lea aquí: Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño