Exclusivo: En el Nordeste antioqueño alquilan plazas de vicio hasta por 100 millones de pesos

Quien quiera vender droga en Segovia y Remedios, sí o sí, tiene que pagar. Esa es la orden de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control criminal en estos municipios del Nordeste antioqueño y que cobrarían, dependiendo de los ingresos, hasta $100 millones semanales a la banda que quiera obtener ganancias de esta renta criminal.
Fuentes de inteligencia dieron a conocer que los dominios territoriales en estos municipios están en manos del frente 4 de las disidencias, a cargo de Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, y de Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo o Matías, quien lidera los movimientos de la subestructura Jorge Iván Arboleda, del Clan del Golfo.
Este último grupo armado tendría a cargo la mayor expansión del control en las zonas urbanas y muchas de los puntos mineros legales e ilegales de estos dos municipios, por lo que, dependiendo de los movimientos, establecerían un cobro por el alquiler de los territorios para la comercialización de estupefacientes.