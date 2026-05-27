Medellín habilitó 142 puntos para orientar a aspirantes a 1.300 becas de educación superior

Con el fin de que todos los jóvenes de la ciudad que quieran hacerlo se postulen para alguna de las 1.300 becas de educación superior que está ofreciendo, la Alcaldía de Medellín dispuso de 142 puntos de atención presencial en distintas partes del territorio.

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“Estos espacios están distribuidos en las 16 comunas, los cinco corregimientos de Medellín y en 18 instituciones de educación superior para ofrecer orientación a toda la comunidad académica”, explicó la Agencia de Educación Postsecundaria de la ciudad.

Los detalles sobre la ubicación exacta de estos puntos de contacto y los horarios de atención se pueden consultar a través de sapiencia.gov.co, asegurando un proceso de inscripción guiado y sin intermediarios.

La convocatoria ofrece becas y créditos condonables, de la siguiente manera: 772 cupos para pregrados, 438 para postgrados en Colombia y el exterior, 50 becas de maestría para docentes vinculados al Distrito y 40 para deportistas destacados.

El plazo para postularse va hasta el próximo miércoles, 3 de junio, al mediodía.