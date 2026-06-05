Todos los detalles de los líos judiciales de Blessd ante la justicia por presunto secuestro: “Me dijeron que me podían matar ahí mismo”

Las denuncias que involucran al cantante urbano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, volvieron a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la Nación citara a audiencia de imputación al artista, a su mánager y a otros investigados por un caso de presunto secuestro extorsivo agravado denunciado en Medellín en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna.
En paralelo, continúa bajo investigación otra denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, quien asegura que él y varios integrantes de su equipo fueron retenidos, amenazados y agredidos durante una reunión realizada el 21 de mayo de 2024 en una vivienda del sector de Alto de Las Palmas.
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