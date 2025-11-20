La tiradera entre Pirlo y Blessd: cómo empezó, por qué explotó y qué denuncias hay de por medio

La tensión que venía creciendo desde hace meses entre Pirlo y Blessd finalmente estalló. El vallecaucano lanzó El ficticio (Rip Blessd), una tiradera directa contra el paisa y varios integrantes de su círculo cercano, y horas después Blessd respondió con su propio tema. En medio del cruce musical también surgieron audios filtrados, señalamientos personales, acusaciones legales y menciones a Westcol y Kris R que encendieron aún más las redes sociales.
Pirlo fue el primero en moverse. En El ficticio expuso lo que, según él, eran las razones de la ruptura con Blessd: desacuerdos por regalías, canciones que habrían sido borradas tras la separación y un quiebre en las relaciones con Kris R y Westcol. En la canción, Pirlo recita: “Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo... Después pasaron mese’ y bendito, yo no entiendo”. También lanza una pulla directa al streamer: “WestCOL cree que posee to’ los verde’, ese sí camina un bosque, de pronto se pierde”.