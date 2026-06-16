El de Blessd no es el primer lío con la justicia de reguetoneros en Medellín

El caso de Stiven Mesa Londoño, Blessd, señalado por la Fiscalía colombiana como presunto responsable de secuestro extorsivo, es uno más de una lista de personajes del género musical urbano tristemente célebres por sus líos con la justicia. Al de “El Bendito”, como es conocido el antioqueño, le precede el emblemático caso del también reguetonero Alberto Style, acusado de intento de homicidio y porte ilegal de armas por los hechos en los que un hombre fue baleado en Copacabana, municipio a 20 kilómetros de Medellín. Le puede interesar: Fiscalía cuestionó duramente libertad para Blessd por caso de secuestro: “La jueza rompió la imparcialidad” Carlos Alberto Pizarro, nombre real del puertorriqueño Alberto Style, huyó del país. La Corte Suprema de Justicia le ratificó la condena a 12 años por el incidente en una fiesta privada celebrada el 26 de febrero de 2012, en la que Edwin Alfredo Henao Moná resultó gravemente herido, y murió 2 años después.

En 2019, otro famoso de la escena local del género urbano se vio envuelto en un proceso judicial. Se trata de Kevin Roldán, acusado por la Fiscalía de violencia intrafamiliar, acceso carnal, secuestro simple y acceso carnal con persona incapaz de resistir. Roldán fue denunciado por su expareja, quien afirmó que el artista la golpeaba de manera sistemática, la mantenía encerrada en su propia casa con orden a los vigilantes y escoltas para que no la dejaran salir ni le permitieran recibir visitas.

Le siguen los pasos a los “chicos malos” de afuera

Los líos judiciales de reguetoneros en Medellín, no son nada diferentes a los de algunos de sus colegas en otros países. Por ejemplo, en 2018 Farruko fue detenido, acusado de haber ingresado a Puerto Rico más de 50 mil dólares sin reportarlos a la aduana de ese país. Al cantante le encontraron el dinero escondido en las suelas de sus zapatos y en sus maletas. Don Omar también fue capturado en 2014 por violencia doméstica y posesión ilegal de arma de fuego. En contexto: Farruko sale en libertad condicional tras pagar millonaria fianza Similar suerte corrió el puertorriqueño David Sánchez Badillo, conocido como Tempo, arrestado en abril de 2025 en su país luego de que la seguridad aeroportuaria detectara una munición calibre 40 milímetros en su equipaje, y Anuel AA, también boricua arrestado por porte ilegal de armas. Según el periodista y experto en género urbano Daniel Palacio, “Panda”, algunos cantantes de reguetón y sus letras están relacionadas con el mundo de la delincuencia, como lo ha sido el hip hop en Estados Unidos.