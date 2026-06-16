Fiscalía cuestionó duramente libertad para Blessd por caso de secuestro: “La jueza rompió la imparcialidad”

La Fiscalía cuestionó duramente este martes la decisión por parte de un juzgado de dejar en libertad al cantante de reguetón Blessd, quien fue imputado por el delito de secuestro extorsivo en contra de un imitador suyo.
La protesta del ente acusador se produjo luego de que un juzgado no accediera a enviar al reguetonero a la cárcel ni imponerle una medida de aseguramiento, considerando que no había suficientes pruebas para hacerlo.
En contexto: Jueza dejó en libertad a Blessd por caso de secuestro: “La Fiscalía se apresuró”
“Este despacho considera que los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”, expresó la jueza este martes.