Fiscalía cuestionó duramente libertad para Blessd por caso de secuestro: “La jueza rompió la imparcialidad”

La Fiscalía cuestionó duramente este martes la decisión por parte de un juzgado de dejar en libertad al cantante de reguetón Blessd, quien fue imputado por el delito de secuestro extorsivo en contra de un imitador suyo. La protesta del ente acusador se produjo luego de que un juzgado no accediera a enviar al reguetonero a la cárcel ni imponerle una medida de aseguramiento, considerando que no había suficientes pruebas para hacerlo. En contexto: Jueza dejó en libertad a Blessd por caso de secuestro: “La Fiscalía se apresuró” “Este despacho considera que los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”, expresó la jueza este martes.

Tras la lectura de la decisión, la fiscal del caso puso en duda la imparcialidad de la jueza de primera instancia y planteó que se habrían transgredido las garantías del proceso. Al tratarse de una audiencia de imputación de cargos, una etapa previa al juicio, la fiscal argumentó que la jueza no tenía permitido referirse de fondo al caso, tal como en su concepto habría ocurrido. Le puede interesar: Blessd fue denunciado en la Fiscalía por secuestro, amenazas de tortura y obligar a muestras de sangre “Lo hago en mayúscula y en negrilla. La judicatura rompe con el principio acusatorio y causa un desequilibrio con su decisión. El juez de control de garantías tiene prohibido referirse a temas de fondo y su trabajo solo lo realiza en el espacio de inferencia razonable. Basta imaginar lo que ocurriría en la audiencia si el juez le advierte a la calificación jurídica que no comparte la hecha por la Fiscalía, considerando que existe un delito diferente”, dijo la fiscal.