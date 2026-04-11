¿Los cabecillas presos en la cárcel de Itagüí podrían influir en las elecciones presidenciales?

A casi tres años de haberse instalado, la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá parece reventada por las gabelas que les llega y en dos semanas ajustan dos escándalos mayúsculos.
El primero fue una controvertida suspensión de órdenes de captura solicitada por el Gobierno Nacional y avalada por la Fiscalía, que cobijó inicialmente a 23 cabecillas, incluidos 16 que pagan condenas por delitos graves. En menos de una semana, luego de que el beneficio se hiciera público y se desatara un debate, la fiscal general Luz Adriana Camargo echó para atrás la suspensión y solo se la dejó vigente a siete cabecillas que no estaban tras las rejas.
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