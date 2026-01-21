Cada día se roban 6 contadores de agua en el Valle de Aburrá: estos son los barrios más afectados

Un hombre revisa uno a uno los contadores del barrio San Isidro, en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín. En medio de sus pesquisas, encontró dos, los cuales pudo arrancar a la fuerza para luego desaparecer de la zona, provocando el derrame de centenares de litros de agua y la afectación para los ocupantes de estas viviendas. Los hechos, registrados el pasado fin de semana en los alrededores de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, quedaron en cámaras de seguridad y dejaron en evidencia una problemática que en 2025 registró 2.199 robos de contadores, de los cuales 1.721 ocurrieron en Medellín, según EPM.

Los vecinos del sector aseguraron que no es la primera vez que se les roban los contadores, pero que muchas veces quedan a la merced de los habitantes de calle, que los arrancan con la finalidad de poderlos vender, bien sea por chatarra, o para que estos sean instalados en construcciones irregulares. “Por acá se están robando contadores cada rato. Nada más hace días se llevaron cinco en una calle y ahora se presenta el robo de estos dos”, explicó una residente del barrio San Isidro, afectado recientemente por la ola de hurtos. Entérese: Alerta: en Medellín y Bello se disparó robo de medidores de agua Sin embargo, los responsables de compra y venta de chatarra aseguran que no reciben estos elementos, a menos que tengan alguna certificación para evitar sanciones por parte de las autoridades. Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que “estos hurtos casi siempre se presentan en la noche, aprovechando que las calles están más bien solas. Son arrancados, provocando graves afectaciones a los usuarios”.

Los perjuicios, por un lado, tienen que ver con la cantidad de agua que se derrama desde el momento que se produce el daño hasta que los funcionarios de la empresa de servicios públicos hacen la reparación. Por otro lado, es el dinero que deben pagar los propietarios por el reemplazo del medidor, que debe salir de su bolsillo. Según Wilches, el reemplazo de un medidor cuesta entre $400.000 y $600.000, dependiendo del estrato, de la gravedad del daño y del tipo del dispositivo que se pretenda instalar en reemplazo del que haya sido hurtado. Los esfuerzos de EPM para disminuir la cantidad de hurtos de estos medidores no cesan y desde la empresa de servicios públicos hacen modificaciones a los dispositivos para que estos sean menos útiles para los delincuentes. Le puede interesar: ¡Ojo con esos ofrecimientos! EPM denuncia que delincuentes están cobrando por manipular medidores de gas “Tenemos medidores con materiales que sean menos aprovechables y menos susceptibles de compra por otras personas. Además, cuentan con elementos que impiden que puedan ser instalados en otras partes de la ciudad”, explicó Wilches. Según las estadísticas de EPM, el año pasado se presentaron 114 robos de medidores de agua en Manrique Oriental, siendo este el barrio donde más casos se registraron. En Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad, hubo 87 casos.