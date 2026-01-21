Cada día se roban 6 contadores de agua en el Valle de Aburrá: estos son los barrios más afectados

Un hombre revisa uno a uno los contadores del barrio San Isidro, en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín. En medio de sus pesquisas, encontró dos, los cuales pudo arrancar a la fuerza para luego desaparecer de la zona, provocando el derrame de centenares de litros de agua y la afectación para los ocupantes de estas viviendas.
Los hechos, registrados el pasado fin de semana en los alrededores de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, quedaron en cámaras de seguridad y dejaron en evidencia una problemática que en 2025 registró 2.199 robos de contadores, de los cuales 1.721 ocurrieron en Medellín, según EPM.