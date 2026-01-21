Aumentan un 43% el presupuesto para prevenir violencias contra las mujeres en Antioquia

A raíz de esto, la Gobernación de Antioquia realizó una Mesa Extraordinaria de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres , liderada por las secretarías de las Mujeres y Seguridad, Justicia y Paz, que contó con la participación de autoridades municipales, la Fuerza Pública y organismos de justicia, con el objetivo de mitigar las violencias basadas en género en el departamento.

La violencia contra la mujer sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en Antioquia. Según la Gobernación, cifras de la Policía Nacional indican que en lo corrido de este año en Antioquia se han reportado 11 presuntos feminicidios .

Esta fue la reunión de la MesaExtraordinaria de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, liderada por las secretarías de las Mujeres y Seguridad, Justicia y Paz. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia

Una de las acciones destacadas este año es que, según la Secretaría de Mujeres de Antioquia, por primera vez en el departamento, la Línea 123 Mujer Antioquia es financiada por el Fondo de Seguridad Territorial- FONSET.

Con estos recursos, la Gobernación de Antioquia incrementó a más de $14 mil millones, un 43% más que en 2025, el presupuesto de este año destinado a los mecanismos de atención, protección y prevención de violencias contra las mujeres.

“Hoy se prioriza este mecanismo como una acción de gestión territorial de la seguridad”, expresó la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón.

Asimismo, la cartera anunció tres acciones para fortalecer la capacidad institucional y contrarrestar los feminicidios en el departamento.

La primera fue el fortalecimiento a comisarías de familia en la aplicación del instrumento de valoración del riesgo de feminicidio y procedencia de las medidas de atención. Así como la articulación de mecanismos como la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección.

También se destacó la presencia territorial que hubo en el último año con ferias de servicios con duplas psicojurídicas. (profesionales en derecho y psicología) para la garantía de los derechos de las mujeres en los municipios donde se han reportado presuntos feminicidios.

Y finalmente, la activación y acompañamiento a las mesas municipales de erradicación de violencias de género., también en poblaciones donde se han presentado presuntos feminicidios.

“Vamos a focalizar esfuerzos en aquellos sitios donde tenemos más incidencia de violencia”, aseguró el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán.