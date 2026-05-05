Eran meros ‘Lisos’: Cayó banda que se dedicaba a robar vehículos de alta gama en Medellín

La Policía Metropolitana, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, capturó en el barrio Laureles a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Lisos’, que se dedicaba a hurtar vehículos de alta gama en la ciudad. Dichos sujetos ya eran requeridos por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

Versiones de las autoridades señalan que tras una investigación de más de un año, fue posible recopilar y analizar todo el material probatorio de siete hechos diferentes, lo que permitió identificar patrones en común al momento de cometer los hurtos: el uso de inhibidores de señal para bloquear los sistemas de seguridad y la utilización de controles universales para acceder a los carros.

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En el operativo, además de incautar dos vehículos de alta gama, se decomisaron más de 40 placas falsas, un arma de fuego con ocho cartuchos, ocho celulares y otros elementos electrónicos que, al parecer, usaban para llevar a cabo los crímenes.

Los presuntos responsables, según la Policía, primero identificaban y seguían a sus víctimas potenciales. Luego, una vez el vehículo estuviera parqueado, varios de los delincuentes se encargaban de distraer a las personas, mientras otros, con los controles universales, se montaban a los carros y se los llevaban, sin necesidad de forzar ningún acceso y así evitar la activación de las alarmas.