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Eran meros ‘Lisos’: Cayó banda que se dedicaba a robar vehículos de alta gama en Medellín

Tres hombres fueron capturados después de más de un año de investigación. Usaban inhibidores de señal y controles universales para hurtar los carros.

  • En el operativo se incautaron dos vehículos de alta gama y más de 40 placas falsas. FOTO Policía Metropolitana.
    En el operativo se incautaron dos vehículos de alta gama y más de 40 placas falsas. FOTO Policía Metropolitana.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 57 minutos
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La Policía Metropolitana, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, capturó en el barrio Laureles a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Lisos’, que se dedicaba a hurtar vehículos de alta gama en la ciudad. Dichos sujetos ya eran requeridos por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

Versiones de las autoridades señalan que tras una investigación de más de un año, fue posible recopilar y analizar todo el material probatorio de siete hechos diferentes, lo que permitió identificar patrones en común al momento de cometer los hurtos: el uso de inhibidores de señal para bloquear los sistemas de seguridad y la utilización de controles universales para acceder a los carros.

Lea más: Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas

En el operativo, además de incautar dos vehículos de alta gama, se decomisaron más de 40 placas falsas, un arma de fuego con ocho cartuchos, ocho celulares y otros elementos electrónicos que, al parecer, usaban para llevar a cabo los crímenes.

Los presuntos responsables, según la Policía, primero identificaban y seguían a sus víctimas potenciales. Luego, una vez el vehículo estuviera parqueado, varios de los delincuentes se encargaban de distraer a las personas, mientras otros, con los controles universales, se montaban a los carros y se los llevaban, sin necesidad de forzar ningún acceso y así evitar la activación de las alarmas.

“Una vez se robaban el carro, le ponían alguna de las placas falsas que fueron incautadas para que pasaran desapercibidos los controles policiales y no fueran identificados por las cámaras de seguridad. Pero aquí lo hemos dicho: pueden tener toda la tecnología que quieran, y nadie está por encima de nuestras capacidades”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

Otro de los que se pronunció fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien en su cuenta oficial de X precisó: “Se les acabó el negocio: cayeron ‘Los Lisos’ en Medellín. Habrían cometido al menos 7 hurtos, y buscaban expandirse a otras ciudades. Aquí hay autoridad. Seguimos cerrándole el paso al crimen”.

De acuerdo con la estimación policial, esta banda criminal -que tuvo su origen en Bogotá hace 10 años y se trasladó a Medellín- obtuvo rentas ilícitas superiores a los $1.400 millones.

Los capturados, entre los 43 y 58 años de edad, fueron dejados a disposición de la Fiscalía para proceder con su judicialización.

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