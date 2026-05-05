¿Por qué se hunde el barrio Los Ángeles? En dos semanas van dos emergencias por cráteres que se abren bajo el pavimento

EPM informó este martes, 5 de mayo, que recibió el reporte del problema en la carrera 39 con calle 59 hacia la medianoche del día previo y con base en ello ordenó el desplazamiento de un equipo técnico al lugar para hacer la verificación y el diagnóstico de la situación.

La causa de la socavación del terreno sería un daño en la red de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, EPM.

El daño en pleno cruce peatonal de una calzada se presenta entre los barrios Los Ángeles y Boston. Este obligó al cierre preventivo de la vía, generando congestiones vehiculares.

Un cráter profundo y de un gran diámetro en una vía importante está causando molestias a los transeúntes y habitantes aledaños al parque Obrero, en el centro de Medellín.

Una cuadrilla de obreros y técnicos de EPM se desplazaron en la mañana de este martes para hacer un diagnóstico y plantear las soluciones. FOTO: Camilo Suárez

Una cuadrilla de obreros y técnicos de EPM se desplazaron en la mañana de este martes para hacer un diagnóstico y plantear las soluciones. FOTO: Camilo Suárez

“Con base en esta evaluación, se dispondrá de la cuadrilla operativa para adelantar las maniobras necesarias que permitan intervenir la red de alcantarillado y dar solución oportuna al daño presentado”, dijo.

Por lo pronto la empresa de servicios públicos no ha confirmado nada sobre las causas de la problemática ni cuánto se demorará en ejecutar las soluciones.

El temor en este tipo de casos es que se presenten incidentes que comprometan la integridad de los transeúntes, como el sucedido hacia el 17 de abril pasado, cuando una volqueta permaneció cerca de cinco días atrapada en un hueco y volcada “patas arriba”.

En esa ocasión la situación se ocasionó en medio de las obras de construcción de un sistema de bombeo de EPM en el Centro de Medellín; todo porque estacionaron completamente cargado el vehículo sobre un pavimento coco y el piso cedió provocando el hundimiento ante el gran peso.

Desde EPM aseguraron que esta situación se produjo porque las lluvias provocaron un hundimiento en la zona y que con el peso de la volqueta el terreno se terminó de desestabilizar, provocando esta emergencia.

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Esa primera e insólita situación se registró en la carrera 40 con la calle 59, en el barrio Los Ángeles, de la comuna 10 (La Candelaria), es decir a unos pocos metros de el último percance que tratan de resolver este martes, 5 de mayo, los operarios de EPM.