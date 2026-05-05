¿Habrá debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda? Esto dice la campaña de la candidata

Iván Cepeda, candidato del Gobierno y líder en la intención de voto según la mayoría de encuestas, ha evitado participar en debates y solo ha concedido entrevistas bajo sus propias condiciones. Sin embargo, todo indica, o al menos eso se percibe, que ese escenario podría estar a punto de cambiar.

En redes sociales circula la versión de un posible cara a cara entre la candidata Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda, aunque se desconoce el contexto del encuentro.

El anuncio fue hecho por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta en X, escribió: “Hoy 8 pm debate @PalomaValenciaL y el heredero de las FARC @IvanCepedaCast. ¡Ya era hora!”.

Puede leer: El “acuerdo nacional” de Cepeda le daría facultades al presidente al estilo Hugo Chávez

De inmediato, Iván Cepeda respondió, no para desmentir el supuesto encuentro, sino para contraatacar en otros frentes: “Usted me llama ‘heredero de las FARC’. Esa es una acusación calumniosa. Usted es un mentiroso. Pero además es el sobrino del jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, condenado a 28 años de cárcel. Y esa es una realidad”.