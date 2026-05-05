Sexo por droga: El escándalo que llevó a la captura de guardianes de cárcel El Pedregal

Cuatro guardianes de la cárcel El Pedregal, localizada en el occidente de Medellín, fueron capturados tras ser señalados de acceso carnal a varias reclusas y tráfico de estupefacientes.
Los aprehendidos en un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía General de la Nación son tres dragoneantes y un auxiliar de ese centro de alta y mediana seguridad.
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La operación fue el desenlace de cuatro meses de una investigación en la cual se habría obtenido material probatorio acerca de las conductas punibles de los presuntos implicados.