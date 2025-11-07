Cayó en Medellín presunto integrante de red internacional que lavaba dinero del narcotráfico con criptomonedas

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército Nacional, fue capturado en el barrio Los Balsos en Medellín, Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de pertenecer a una red internacional dedicada al lavado de activos del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales. La detención se realizó en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde el colombiano es requerido por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Según las autoridades, Agudelo Maya habría participado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales basado en el intercambio de criptoactivos como el USDT y el uso de la técnica de pagos espejo, con la cual se simulaban transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero. Este método permitía ingresar recursos ilícitos al sistema financiero de Colombia y México y ocultar su origen vinculado al tráfico internacional de estupefacientes. Las investigaciones preliminares indican que, a través de este mecanismo, la organización habría dado apariencia de legalidad a más de US$2 millones.

En paralelo, otras 19 personas presuntamente vinculadas a la red fueron capturadas en operaciones simultáneas realizadas en Miami, Ciudad de México y Madrid. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dólares en efectivo y diversos elementos de interés para el avance de la investigación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el operativo y fue tajante al afirmar que Medellín no será refugio de las redes internacionales de droga.