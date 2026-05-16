Encanaron al presunto asesino de Víctor, apuñalado en una riña en Manrique, Medellín

2 y 8
2 y 8
5 y 9
5 y 9
4 y 6
4 y 6
0 y 3
0 y 3
no
1 y 7
1 y 7
Temas recomendados
Las autoridades investigan fallas que podrían afectar recursos públicos y el acceso de miles de estudiantes a docentes.
Nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa fueron capturados en Rionegro, Antioquia, señalados por homicidios y disputas criminales en el Oriente antioqueño.
El dueño del vehículo Chevrolet Sonic acudió voluntariamente a la Sijín de la Policía para rendir su testimonio. Avanzas las pesquisas.