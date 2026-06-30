Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Santander y Valle entre los departamentos de Colombia con mayor amenaza sísmica, ¿y Antioquia?

Colombia es uno de los países de la región con mayor actividad sísmica debido al movimiento de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana.

  • Colombia es uno de los países de la región con mayor presencia de sismos. FOTO: Tomada del X del SGC
    Colombia es uno de los países de la región con mayor presencia de sismos. FOTO: Tomada del X del SGC
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El terremoto de magnitud 7,1 y su réplica de 7,5 en Venezuela no solo causaron terror en ese país, sino también en Bogotá, donde el movimiento telúrico se sintió con fuerza.

La tragedia deja hasta ahora 1.943 muertos y 10.571 heridos, especialmente en zonas como La Guaira y Caracas, donde los rescatistas de varios países trabajan contrarreloj para sacar de los escombros a las personas afectadas por la emergencia.

Entérese: Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día

La situación encendió las alarmas en Colombia, uno de los países con mayor actividad sísmica de la región debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana, un proceso geológico que dio origen a las cordilleras de los Andes colombianos.

Y es que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad pública encargada de monitorear y reportar los diversos sismos que ocurren en el país. Estos se registran a diario y pueden alcanzar magnitudes de hasta 6 en la escala de Richter.

La mayoría se presentan en zonas como el municipio de Los Santos, en Santander, considerado uno de los lugares donde los movimientos telúricos son frecuentes y pueden alcanzar magnitudes importantes, pero que por lo general no llegan a convertirse en terremotos.

Sin embargo, existen diversas fallas geológicas que explican por qué Colombia es un país con alta actividad de temblores. Entre las más conocidas se encuentran la Falla de Romeral, que recorre la región Andina; el Sistema de Fallas Frontal de la Cordillera Oriental; la Falla de Oca; la Falla de Boconó, que atraviesa los Andes venezolanos y se prolonga hasta la frontera con Colombia; así como el Sistema de Fallas del Cauca y el Cinturón Deformado del Caribe Sur.

Zonas con alta actividad sísmica en Colombia

Hay algunos departamentos del país que están más expuestos a fuertes movimientos telúricos, como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia occidental, Santander, Norte de Santander y Chocó. A ellos se suman otras zonas de alta amenaza sísmica, como la costa Pacífica y la franja de la cordillera Occidental.

Precisamente, el 28 de junio se registró un temblor de magnitud 4,3 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

Pero también existen zonas con una actividad sísmica intermedia como Tolima, Huila, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y ciertos sectores del Caribe colombiano.

En contraste, los departamentos ubicados en la Amazonía y la Orinoquía registran una menor amenaza sísmica debido a su ubicación geológica, ya que estas regiones abarcan gran parte de la llanura colombiana.

Siga leyendo: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos