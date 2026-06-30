Santander y Valle entre los departamentos de Colombia con mayor amenaza sísmica, ¿y Antioquia?

El terremoto de magnitud 7,1 y su réplica de 7,5 en Venezuela no solo causaron terror en ese país, sino también en Bogotá, donde el movimiento telúrico se sintió con fuerza.

La tragedia deja hasta ahora 1.943 muertos y 10.571 heridos, especialmente en zonas como La Guaira y Caracas, donde los rescatistas de varios países trabajan contrarreloj para sacar de los escombros a las personas afectadas por la emergencia.

Entérese: Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día

La situación encendió las alarmas en Colombia, uno de los países con mayor actividad sísmica de la región debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana, un proceso geológico que dio origen a las cordilleras de los Andes colombianos.

Y es que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad pública encargada de monitorear y reportar los diversos sismos que ocurren en el país. Estos se registran a diario y pueden alcanzar magnitudes de hasta 6 en la escala de Richter.