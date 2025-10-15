Formulan cargos contra el exgerente de EPM Jorge Carrillo por contrato de $73.000 millones

La Personería de Medellín tiene en la mira al principal exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero y ahora presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, por incurrir en presuntas irregularidades en un contrato avaluado en más de $73.000 millones.
Según informó el ente de control, el proceso contractual se trata del CRW251772, el mismo que en agosto de 2023 fue objeto de un escándalo luego de que se conocieran denuncias por presuntos favoritismos a uno de los oferentes.
En contexto: El millonario contrato de seguridad por el que señalan a EPM de favoritismo
La entidad advirtió que Carrillo es señalado de incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, una presunta falta disciplinaria calificada como gravísima y que a juicio de la Personería presuntamente habría sido cometida “a título de dolo”.
Según anticipó la Personería, dicha falta presuntamente se habría materializado cuando EPM aceptó la oferta de un oferente que presuntamente no cumplía con los requisitos de los pliegos de condiciones.