“Carlos Pesebre” se bajó de la paz urbana, ¿quedó en cuidados intensivos?

Como una negociación improvisada y sin credibilidad calificó Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, el proceso de paz urbana que se lleva en el Valle de Aburrá y del cual renunció como vocero este fin de semana. Sin embargo, desde el equipo negociador del Gobierno Nacional sacaron un as bajo la manga y firmaron un documento en el que aseguraron que estructuraron un acuerdo condicionado para consolidar el proceso.
La sacudida para las bases de este proceso se dio a conocer el pasado domingo, cuando mediante una carta al comisionado para la Paz, Otty Patiño, Ramírez García decía que no iba más dentro de este proceso, generando serias dudas sobre la fortaleza del mismo tras dos años y ocho meses de negociaciones.
“Por medio de la presente, le comunico mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de vocero principal. Asimismo, notifico que, a partir de esta fecha, me retiro de toda instancia del espacio de diálogo sociojurídico”, señaló el histórico cabecilla de la banda Los Pesebreros, quien aseguró que las negociaciones, después de este tiempo, están en un “punto muerto”.
El principal argumento que entregó el cabecilla en su documento para decir que no iba más dentro de esta negociación pasaba por ver las condiciones en las que estaban avanzando los diálogos.
“Se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, expresó.
Incluso habló de una pérdida de credibilidad ante la opinión pública de estos diálogos y que esto habría llevado a que tanto él como su familia se vieron expuestas a problemas de seguridad.
“Lejos de abrir el diálogo a la sociedad, aislaron la mesa, lo que provocó suspicacias entre quienes se oponen a la agenda de paz del Gobierno Nacional. Así, la mesa quedó supeditada al curso de la contienda electoral. Todas estas situaciones nos han generado un alto grado de inseguridad jurídica y física, tanto a nosotros como a nuestras familias y a líderes sociales que, sin tener que ver con las estructuras, le apostaron a la paz”, concluyó Ramírez.