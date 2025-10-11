x

Javier Aguirre ve en Colombia y Ecuador “rivales de talla mundial” que exigirán a México

La selección de México rivalizará este sábado contra Colombia a partir de las 8:00 de la noche en Arlington Texas. ¿Por qué Javier Aguirre elogió al combinado tricolor para este amistoso Fifa?

  • Selección Colombia. FOTO cortesía FCF
    Selección Colombia. FOTO cortesía FCF
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana de fútbol, comentó que escogió a Colombia y Ecuador como sparrings “de talla mundial” hacia la Copa del Mundo 2026 porque exigirán a su equipo y le ayudarán a definir su nómina para Norteamérica-2026.

“Ecuador con 29 puntos y Colombia con 28 tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil”, comentó Javier “El Vasco” Aguirre, el viernes en conferencia de prensa.

Al estar México exento de jugar eliminatoria por ser anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, para este proceso de preparación Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol sinodales más desafiantes.

El viernes Ecuador empató 1-1 contra Estados Unidos y Canadá perdió 1-0 ante Australia. EE.UU. y Canadá también serán sedes del próximo Mundial.

“He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial”, detalló Aguirre.

“No me sirven a mí rivales cómodos porque nos podríamos engañar con el resultado y las actuaciones”, subrayó el entrenador mexicano.

México enfrentará a Colombia este sábado a las 8:00 p.m. en el estadio AT&T, en Arlington Texas.

“Es una muy buena selección colombiana, es un equipo de mucho respeto, casi todos sus futbolistas juegan fuera de Colombia y eso habla de su nivel”, expresó Aguirre.

El seleccionador mexicano también elogió al argentino Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia: “Es muy capaz con una trayectoria larga y reconocida”.

Para este partido, México no convocó a su delantero estelar Raúl Jiménez, quien sufrió un fuerte golpe en la cadera en la actividad con su club Fulham de Inglaterra.

Ante Colombia y Ecuador, Aguirre tendrá disponibles a tres delanteros: Santiago Giménez, del Milán de Italia, Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, y Germán Berterame, del Monterrey de México.

“Somos la selección de México y no creo que dependamos de un solo jugador, lo vamos a extrañar (a Jiménez), por supuesto, pero tenemos a Santi y también trajimos a Julián y a Berterame, y con ellos tres esperamos ser capaces de hacer daño en estos dos partidos”, consideró Aguirre.

El partido de México contra Ecuador se jugará el martes en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco (oeste de México).

¿Por qué Javier Aguirre escogió a Colombia y Ecuador como sparrings para la Copa del Mundo 2026?
Los eligió porque son “de talla mundial”, exigirán a su equipo y le ayudarán a definir su nómina.
¿Qué ventaja tiene México al ser anfitrión del Mundial 2026 en su proceso de preparación?
Está exento de jugar la eliminatoria para el Mundial por ser anfitrión junto a EE. UU. y Canadá.
¿Qué delantero estelar de México no fue convocado para el partido contra Colombia y por qué?
R: Raúl Jiménez no fue convocado debido a un fuerte golpe en la cadera con su club Fulham.

