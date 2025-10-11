Javier Aguirre ve en Colombia y Ecuador “rivales de talla mundial” que exigirán a México

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana de fútbol, comentó que escogió a Colombia y Ecuador como sparrings “de talla mundial” hacia la Copa del Mundo 2026 porque exigirán a su equipo y le ayudarán a definir su nómina para Norteamérica-2026.

“Ecuador con 29 puntos y Colombia con 28 tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil”, comentó Javier “El Vasco” Aguirre, el viernes en conferencia de prensa.

Al estar México exento de jugar eliminatoria por ser anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, para este proceso de preparación Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol sinodales más desafiantes.

El viernes Ecuador empató 1-1 contra Estados Unidos y Canadá perdió 1-0 ante Australia. EE.UU. y Canadá también serán sedes del próximo Mundial.

“He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial”, detalló Aguirre.

“No me sirven a mí rivales cómodos porque nos podríamos engañar con el resultado y las actuaciones”, subrayó el entrenador mexicano.