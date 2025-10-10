x

Así luce Diego Londoño, colombiano que fue hallado en el exterior luego de un video viral en TikTok

Londoño tuvo un radical cambio de imagen tras ser hallado luego de años de haber estado desaparecido para sus familiares.

  • Diego Londoño apareció gracias a un video viral publicado por la creadora de contenido Amy Solano. Fotos: Capturas de video TikTok @amysolanogutierrez
    Diego Londoño apareció gracias a un video viral publicado por la creadora de contenido Amy Solano. Fotos: Capturas de video TikTok @amysolanogutierrez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La historia de Diego Londoño ha dado importantes giros en las últimas semanas, pues luego de ser hallado en Perú tras una búsqueda emprendida por sus familiares, ahora goza de un drástico cambio de imagen.

Londoño, de 41 años y quien sufre una severa pérdida total de la memoria ha sido buscado desde hace dos años, última vez en la que fue visto en Colombia. Tras ese tiempo de no obtener noticias sobre él, un video en las redes sociales le devolvió la esperanza a la familia del hombre.

Lea también: Esto es lo que hay detrás de la reaparición de un colombiano en Ecuador gracias a un video viral de TikTok

El video fue publicado por la creadora de contenido y empresaria Amy Solano quien estaba en su tienda de ropa grabando la forma adecuada de usar uno de los pantalones. En ese instante, un hombre se asomó por la ventana y la saludó con amabilidad.

Solano, conmovida por el gesto espontáneo, decidió compartir el momento en TikTok, acompañándolo con la canción Día de suerte de Alejandra Guzmán. El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.

En aquella publicación, Londoño apareció en la vitrina de la tienda de Solano con una cabellera larga y una barba en un aparente aspecto de descuido. Ese video fue montado a TikTok el 13 de septiembre.

@amysolanogutierrez

Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes...

♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Tras casi un mes de aquella publicación viral, la empresaria ecuatoriana ha mostrado la nueva imagen de Londoño, quien haciendo gestos similares al primer video, ha lucido en la última publicación una barba organizada y un nuevo corte de cabello además de otra ropa. Eso sí, conserva aquella flauta que se le ha visto interpretar en algunos establecimientos de Ecuador y Perú.

@amysolanogutierrez

Llegó el día de suerte. ✨ Diego está muy bien y listo para seguir caminando por el mundo.

♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Londoño ya había sido localizado en Chiclayo, Perú, en donde el hombre le manifestó a un medio local que extrañaba a su madre, sin embargo, le dejó claro que no desea regresar a Colombia, pues se encuentra viajando y teniendo una “experiencia de vida”.

Diego tiene 41 años, es casado, tiene dos hijos, es músico, filósofo y domina tres idiomas. Aunque ha manifestado su voluntad de no regresar al país, su familia, oriunda de Yarumal, ha buscado la forma de volver a tener cerca para someterlo a los mejores tratamientos y detener su deterioro.

Siga leyendo: Apareció Diego Londoño, el colombiano que fue visto en video de TikTok; dijo que no quiere volver al país

