¿Más firmas como GAD3 dejarán de hacer encuestas en Colombia por “exigencias imposibles” de ley “mordaza”?

La firma española GAD3 ya no publicará encuestas electorales para RCN ni para ningún otro medio en Colombia. La decisión tiene que ver con la nueva normativa de encuestas aprobada en 2025 que ha hecho bajar del bus a otras encuestadoras como Cifras y Conceptos; además, Guarumo está dudando continuar con ese trabajo para las elecciones regionales de 2027.

El lío central se deriva de la Comisión Técnica aprobada en la nueva normativa que, según esa firma, “hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

Se trata de una comisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargada de revisar que se cumplan los requisitos y tiene exigencias “imposibles de garantizar en investigaciones con seres humanos, y más aún cuando se trata de analizar decisiones libres como la intención de voto”.

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Entre estas exigencias está “demostrar que cada ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”. Es decir, que se basaría en un escenario ideal en el que es igual de fácil encuestar a cualquier colombiano.

En condiciones realistas, esto no es posible, por diferentes motivos: no todas las personas están disponibles o dispuestas a contestar, o hay zonas peligrosas por falta de seguridad o de difícil acceso. Incluso, una unidad residencial cerrada representa una barrera para las encuestadoras.

GAD3 menciona que estos requisitos ni siquiera los cumplirían instrumentos de talla mundial como el Eurobarómetro de la Comisión Europea. De hecho, tampoco lo harían otros del Estado colombiano, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

El comunicado también aboga por el rigor científico y la práctica profesional: “la firma no acepta la premisa de que la sociedad colombiana no esté en condiciones de aplicar los métodos de investigación utilizados en la mayoría de las democracias avanzadas, especialmente cuando GAD3 ha demostrado reiteradamente la precisión de sus modelos, también en Colombia”.

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Como elemento clave, se menciona que “las encuestas electorales deben ser evaluadas en función de su capacidad predictiva” y que “por ello resulta incomprensible que la Comisión Técnica esté evaluando encuestas de GAD3 sin contrastarlas con el resultado real del pasado 8 de marzo”.

La consultora deja claro que continuará operando con normalidad en proyectos no electorales y en el resto de países, e invita a construir regulaciones que sean exigentes metodológicamente, pero viables.

Finalmente, la firma dijo que la restricción o eliminación de encuestas fiables “supone retroceder hacia modelos en los que solo determinadas élites sociales tienen capacidad efectiva de influencia”.