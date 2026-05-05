Procesos de insolvencia en Colombia se dispararon 147% este año, ¿por qué más personas están usándolos?

En el primer trimestre de este año, los procesos de insolvencia de personas naturales en el país crecieron 147%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia analizados por la firma Insolvencia Colombia. Sin embargo, este incremento no responde exclusivamente a irregularidades o abusos, como denunció hace poco la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
“El 95% de los casos corresponde a personas de buena fe que enfrentan dificultades reales”, explica Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia. Entre los principales factores se encuentran el aumento del endeudamiento de los hogares, el deterioro en la calidad del empleo y la presión sobre los ingresos familiares.