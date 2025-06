Casos de VIH en Medellín se estancaron desde 2019, mientras en el país suben: ¿qué hay detrás?

Sin embargo, el panorama en el resto del país no parece ser tan esperanzador y los nuevos casos no han dejado de aumentar. Por ejemplo, solo entre 2022 y 2023, las personas que se infectaron aumentaron en un 13,55% , por fortuna, ese aumento se frenó en el último año y entre 2023 y 2024 los nuevos casos se mantuvieron prácticamente iguales.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia implementa acciones de asesoría técnica en prevención y gestión del riesgo de ITS, distribuye pruebas rápidas y preservativos, y realiza tamización en población vulnerable y general. Además, tienen estrategias específicas como “Aguanta cuidarse” , dirigida a poblaciones que se inyectan drogas y habitantes de calle, y servicios amigables para adolescentes y jóvenes.

A pesar de las cifras que sugieren una estabilización en Medellín y una caída en Antioquia, la interpretación de estos datos requiere cautela. Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia, plantea varias hipótesis sobre por qué las estadísticas podrían no estar capturando la realidad completa de la epidemia local.

Cataño sugiere que la aparente estabilización podría deberse, en parte, a una reducción en la realización de pruebas de detección de VIH, especialmente durante la pandemia. “Con la pandemia todo el mundo se encerró, entonces no se hicieron pruebas”, explica. Dado que la infección por VIH a menudo es asintomática en sus primeras etapas, muchas personas no se perciben en riesgo y no se hacen la prueba, llevando a un posible diagnóstico subestimado.

El infectólogo es crítico con el acceso actual a la detección: “no estamos haciendo suficientes diagnósticos porque acceder a una prueba en una EPS es supremamente complicado”, dice. Considera que “todo en el sistema de salud está más complicado, más difícil el acceso, múltiples barreras”.

Aunque con menos impacto general, Cataño menciona la profilaxis pre-exposición (PrEP) como otra posible variable que podría contribuir a reducir nuevos contagios al ser un medicamento que evita la transmisión. Sin embargo, aclara que el acceso a la PrEP no es generalizado, limitado a ciertas poblaciones con acceso a programas específicos, ya sea por no considerarse en riesgo, desconocimiento, o barreras en el acceso a través de la EPS.

Entérese: “Una persona muere cada minuto por enfermedades ligadas al VIH”: ONUSIDA

Un factor conductual preocupante, según Cataño, es que la población ha tendido a ir “normalizando el cuento del VIH”. La efectividad del tratamiento actual, que generalmente implica tomar una pastilla al día, ha llevado a una relajación en las medidas de protección, según el médico. Esta percepción de que el VIH es una enfermedad manejable ha provocado que “muchas poblaciones en particular se han ido relajando con el tema y han continuado con relaciones sexuales múltiples sin protección, lo cual ha facilitado la transmisión y diseminación del virus”.

Cataño es enfático en que quizás la recomendación médica más importante frente al VIH es la realización periódica de la prueba. “Lo ideal es que todas las personas que tengan vida sexual activa sin protección, conozcan su estado serológico frente al VIH”. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento oportunamente, lo que previene el deterioro del sistema inmunológico y la aparición de otras infecciones.