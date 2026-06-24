Cayó uno de los 12 más buscados de Antioquia: es acusado de asesinatos en la región

Una fuerza especial de la Policía y el Ejército, con el apoyo de la Fiscalía, llegó hasta la vereda La Piñuela, a 40 minutos del casco urbano de Cocorná, en el Oriente antioqueño, para reducir a quien es considerado uno de los criminales más peligrosos de la región.

El operativo fue efectivo. Además de “Panadero”, como es conocido el hombre capturado, uno de los 12 más buscados de Antioquia, y por quien las autoridades seccionales ofrecían 50 millones de pesos por información que permitiera su aprehensión, fue detenido “el peluquero”, otro presunto peligroso delincuente.

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En el procedimiento judicial que arrojó las capturas, los uniformados incautaron dos armas de fuego, munición, dos motocicletas y un teléfono celular.