Así quedó el Consejo Distrital de Medellín tras las elecciones del domingo

Medellín vivió una jornada histórica con más de 37.000 jóvenes que salieron a votar para elegir al nuevo Consejo Distrital de Juventud, que representará a este grupo poblacional ante la Administración durante los próximos cuatro años. La ciudad triplicó los votos válidos respecto a las elecciones de 2021 y se ubicó por encima de Bogotá en el porcentaje de participación.
La Alcaldía de Medellín celebró que gracias al trabajo de pedagogía previo, el número de votos nulos se redujo en un 45 %. Durante la campaña, se realizaron visitas a más de 200 colegios y 10 universidades para promover la vinculación a esta jornada democrática. Además, con el concurso Joven Vota Joven se incentivó la movilización estudiantil, premiando a las instituciones educativas más activas.
Puede leer: Senador Trujillo, salpicado en escándalo UNGRD, no repetirá en el Congreso y buscará otra vez la Alcaldía de Itagüí
Para estas elecciones, más de 40 marcas aliadas ofrecieron beneficios y descuentos a los jóvenes, con la presentación de su certificado electoral, entre ellas, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Dogger, Inducascos, Perritos del Mono, Chip Station, Surtitodo y Enigma Scape Room.