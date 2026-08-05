Contratistas de la Alcaldía de Medellín se tomaron el Parque de las Luces por líos con pagos

La manifestación comenzó pasada las 8:00 de la mañana, con la presencia del personal dedicado a la formación de jóvenes con discapacidad o necesidades especiales dentro de las instituciones educativas pertenecientes al distrito.

Con pancartas, vuvuzelas y parlantes, cerca de 150 contratistas del Programa de la Unidad de Atención Integral (UAI), de la Alcaldía de Medellín, se ubicaron en las afueras del edificio Vásquez, en el Parque de las Luces, para protestar por los inconvenientes que están teniendo con el pago de sus honorarios.

Una de sus principales molestias tiene que ver con el movimiento de los pagos de los honorarios que reciben por el cumplimiento de su labor, ya que este había pasado de los 10 a los 15 de cada mes, sin explicación aparente por parte del ITM, entidad encargada de la contratación del personal de este programa.

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A esto se sumó que denunciaron una precariedad en los recursos que tienen para la prestación de su labor. “Las condiciones laborales de quienes desarrollan esta labor son precarias o inciertas y esto genera afectaciones en la continuidad, oportunidad y calidad de los procesos de acompañamiento”.

Después de tres horas de manifestación y de reuniones de los líderes de la misma con funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín y del ITM, se logró llegar a una serie de acuerdo para que todo el personal pudiera retirarse de la zona antes del mediodía.

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Lo principal tiene que ver con la normalización de sus pagos, puesto que a partir de este mes el ingreso de los honorarios llegará entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto. Incluso explicaron desde la Secretaría de Educación que todo se había debido a un problema que se solucionó el pasado martes.