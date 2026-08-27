Llega un coronel al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: será el primero en 16 años

La Policía Nacional anunció cambios en los comandos regionales con la llegada del nuevo gobierno. Entre los relevos se anunció la salida del general Henry Yesid Bello Cubides del comando de la Policía Metropolitana, quien será reemplazado por un coronel, el primero que llega a este cargo desde 2010. También habrá relevo en Policía Antioquia.
Quien llegará al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá será el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y ya cuenta con experiencia en Medellín, puesto que ejerció como subcomandante en la ciudad hace dos años.