“No estoy para seguir recibiendo irrespeto”: fiscal tuvo encontronazo con abogado en audiencia de Aguas Vivas

Un nuevo momento de tensión se vivió este martes en la audiencia por el caso de Aguas Vivas, en el que el exalcalde Daniel Quintero y varios exsecretarios y excontratistas del Distrito están en el banquillo por un presunto entramado de corrupción alrededor de un terreno en El Poblado. El nuevo encontronazo se produjo entre la fiscal a cargo de la investigación y uno de los abogados defensores, Santiago Trespalacios, a quien la primera señaló de estarle faltando al respeto durante la diligencia. Cabe recordar que luego de que las imputaciones en contra de Quintero y los demás procesados fueran avaladas por un juez de control de garantías, el proceso ahora avanza en las audiencias de formulación de acusación. Le puede interesar: Exalcalde Quintero llegó tarde a la audiencia de acusación por el caso Aguas Vivas Este martes el turno para intervenir fue para varios de los defensores, quienes argumentaron sus razones para que el proceso se anulara. Entre los expositores estuvo el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de Medellín; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; y Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad.

En una larga intervención, el abogado pidió la nulidad del proceso asegurando que la Fiscalía nunca habría establecido con precisión cuál fue el contrato en el que se habrían interesado sus defendidos y aseguró que no estaría claro cuál sería la entrega material, pago o bien del Estado que habrían presuntamente usurpado sus representados. De igual forma, el litigante volvió a insistir en que los hechos jurídicamente relevantes en el caso no estarían claros, tal como ya lo había planteado desde las audiencias de imputación. Siga leyendo: Firmas vinculadas a escándalo de Aguas Vivas tienen en vilo el final de las obras del Hospital Mental de Antioquia “Usted, señora juez, cuando revise los hechos jurídicamente relevantes, se va a dar cuenta que nunca se estableció cuál era el vínculo funcional de mis representados con el contrato o con la operación contractual. Y peor aún, se dieron hipótesis alternativas de carácter contradictorio”, expresó Trespalacios, interpelando varias veces a la fiscal del caso por tener supuestas falencias y contradicciones en sus imputaciones. “Dice la fiscal que mis representadas se interesaron en modificar un contrato. Luego, 16 minutos después, dice que las personas que hoy represento quisieron comprar un bien que ya era del Estado. Es decir, cambió de un todo y por todo la hipótesis acusatoria”, dijo.