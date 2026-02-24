“No estoy para seguir recibiendo irrespeto”: fiscal tuvo encontronazo con abogado en audiencia de Aguas Vivas

Un nuevo momento de tensión se vivió este martes en la audiencia por el caso de Aguas Vivas, en el que el exalcalde Daniel Quintero y varios exsecretarios y excontratistas del Distrito están en el banquillo por un presunto entramado de corrupción alrededor de un terreno en El Poblado.
El nuevo encontronazo se produjo entre la fiscal a cargo de la investigación y uno de los abogados defensores, Santiago Trespalacios, a quien la primera señaló de estarle faltando al respeto durante la diligencia.
Cabe recordar que luego de que las imputaciones en contra de Quintero y los demás procesados fueran avaladas por un juez de control de garantías, el proceso ahora avanza en las audiencias de formulación de acusación.
Este martes el turno para intervenir fue para varios de los defensores, quienes argumentaron sus razones para que el proceso se anulara. Entre los expositores estuvo el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de Medellín; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; y Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad.