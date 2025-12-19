x

Creadora de contenido y streamer murió en un accidente de tránsito en Medellín

268 personas han muerto en accidentes de tránsito este año en la capital de Antioquia.

    María José Calderón, una joven de 23 años de Medellín, era creadora de contenido y sreamer conocida en redes sociales como @soylamayitss. FOTOS: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

María José Calderón, una joven de 23 años de Medellín, una creadora de contenido y streamer conocida en redes sociales como @soylamayitss falleció este jueves 18 de diciembre en un trágico accidente de tránsito en Medellín.

Puede leer: Estas IPS cobraron $12.260 millones por siniestros viales, pero no tenían ni oficina

Según el reporte de la secretaría de Movilidad de Medellín, el accidente ocurrió poco antes del mediodía en la Carrera 50 con calle 14, cuando la moto que conducía Calderón chocó contra un camión.

La noticia del fallecimiento se difundió luego de que el popular streamer Westcol lo confirmara en una de sus transmisiones: “Hace como dos horas, una persona muy cercana a nosotros falleció en un accidente de tránsito”, dijo Westcol, quien se mostró afectado por el hecho.

“Ustedes no saben lo que ha sido este diciembre, yo no se por qué este diciembre han pasado tantas tragedias, y diciembre no debería ser una temporada así, debería ser de cosas positivas, de amor y hemos recibido noticias muy fuertes. Este es un tema del que no voy a hablar porque hay dolores que usted tiene que vivir”, dijo el famoso streamer.

@noesporchismosear WESTCOL le cuenta a su comunidad la triste noticia que recibió sobre el accidente de tránsito que tuvo de MAYITS el día de hoy 18 de Diciembre 🪽🕊️ Que está pasando este Diciembre familiaaa 🥺 #westcol #mayits #accidente #stream #luto ♬ sonido original - noesporchismosear

La joven tenía cerca de 38.000 seguidores en Tiktok y más de un millón de “me gusta”. Era popular por sus videos bailando ritmos urbanos y además practicaba boxeo.

Este año, en Medellín 268 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, una cifra que, a pesar de lo dolorosa y traumática, es 11% menor que la del año pasado para la misma fecha.

De las víctimas, el 81% son hombres y el 19%, mujeres. Además, la inmensa mayoría de quienes fallecen en los accidentes de tránsito son motociclistas: 157 han perdido la vida, esto es el 58% del total de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la ciudad.

Utilidad para la vida