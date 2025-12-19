Estas IPS cobraron $12.260 millones por siniestros viales, pero no tenían ni oficina

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) confirmó la suspensión definitiva de pagos a 16 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que reclamaban pagos por atenciones a víctimas de accidentes de tránsito que no contaban con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según la entidad, estas no tenían infraestructura física para prestar esos servicios ni tenían dirección registrada.
Esta medida se adopta luego de que hicieran una verificación iniciada en septiembre pasado, en la que la entidad detectó 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca que no tenían dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Según la Adres, las facturas radicadas por esas 16 IPS superan los $12.260 millones, dinero que no será reconocido ni pagado por incumplir los requisitos legales para reclamar esos recursos. Incluso, afirmó que hará traslado de los hallazgos a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía General de la Nación.