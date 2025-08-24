Cristian murió a manos de su hermano durante una riña en Manrique

El colombiano del Cagliari discutió con Kean, el delantero de la Fiorentina en medio de un partido con emociones, errores y tensión.

Yerry Mina no pasó desapercibido en su estreno oficial con el Cagliari en la Serie A. El defensor colombiano fue titular en el empate 1-1 ante la Fiorentina, en un duelo que lo tuvo como protagonista por sus intervenciones en defensa, un error en el gol del rival y, sobre todo, un tenso cruce con Moise Kean.

El episodio se dio cuando Mina logró cortar una acción clara de Kean que quedaba frente al arco. El colombiano celebró la jugada en la cara del delantero, lo que desató la reacción inmediata del