En la misiva, Duque habla del respeto que siente por el trabajo político adelantado por Hernández, Vélez y Valderrama, y además los insta a darle ejemplo de unión a la ciudad. Propone que quienes no resulten ganadores en el mecanismo —en caso de llegar a un acuerdo— asuman como jefes de debate de la campaña victoriosa.

La invitación a dialogar se veía venir. Es bien sabido que por lo menos Hernández y Vélez comparten afinidades ideológicas con el concejal verde y que, previo a que este consolidara su candidatura, venían en conversaciones, incluso con la excomisionada de la Verdad Lucía González.

Ahora bien, en el caso de Vélez, el candidato había expresado que en esta ocasión no se bajaría de su candidatura y que se mantendría, contrario a lo que ha hecho en otras ocasiones, hasta el final. Pese a esto, fue el primero en reaccionar ante la invitación de Duque.

Dijo: “Un consenso alrededor de la experiencia real basada en el trabajo ya hecho por la ciudad y en el que se necesita realizar, siempre es bienvenido querido Daniel”.

Pero quien más podría enredar la pita sería Valderrama. El candidato, en una conversación que tuvo con este diario, habló de diferencias con Duque. Sostuvo, incluso, que no se prestaría para hacer una alianza.

En su momento le preguntamos a Duque sobre el particular. Expresó, en síntesis, que no tenía mayores diferencias con Valderrama, que todo respondería a que no se sumó a su candidatura por la Alcaldía hace cuatro años.