Alejandro Arbeláez deja la Sociedad Hidroituango tras convertirla en una empresa con utilidades por primera vez

Tras casi tres décadas de incertidumbre jurídica y financiera, la Sociedad Hidroituango cierra un capítulo histórico. La empresa obtuvo utilidades por primera vez en sus 27 años de existencia y consolidó una nueva fuente de ingresos que fortalecerá las finanzas de Antioquia, balance con el que Alejandro Arbeláez culminó este miércoles su gestión como gerente general.
Durante la presentación de resultados, el directivo aseguró que la entidad deja atrás una etapa marcada por disputas contractuales para convertirse en un activo estratégico para el departamento.
“Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas y contractuales; hoy entregamos una organización fortalecida en lo técnico, lo jurídico y lo financiero, con utilidades por primera vez en su historia, con ingresos cuantiosos y permanentes y, más importante aún, con un papel protagónico en el desarrollo de Antioquia”, afirmó Arbeláez.
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