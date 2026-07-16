Alejandro Arbeláez deja la Sociedad Hidroituango tras convertirla en una empresa con utilidades por primera vez

Tras casi tres décadas de incertidumbre jurídica y financiera, la Sociedad Hidroituango cierra un capítulo histórico. La empresa obtuvo utilidades por primera vez en sus 27 años de existencia y consolidó una nueva fuente de ingresos que fortalecerá las finanzas de Antioquia, balance con el que Alejandro Arbeláez culminó este miércoles su gestión como gerente general. Durante la presentación de resultados, el directivo aseguró que la entidad deja atrás una etapa marcada por disputas contractuales para convertirse en un activo estratégico para el departamento. “Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas y contractuales; hoy entregamos una organización fortalecida en lo técnico, lo jurídico y lo financiero, con utilidades por primera vez en su historia, con ingresos cuantiosos y permanentes y, más importante aún, con un papel protagónico en el desarrollo de Antioquia”, afirmó Arbeláez. Le puede interesar: Hidroituango pide mesa técnica al nuevo gobierno para evitar apagón: propone estudiar adelanto de la hora

La conciliación con EPM destrabó los ingresos de la Sociedad Hidroituango

El principal hito de la administración fue la conciliación alcanzada con EPM, impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El acuerdo permitió actualizar las condiciones contractuales del proyecto Hidroituango, resolver diferencias históricas entre las partes y habilitar el pago de recursos a favor de la Sociedad. Como resultado, la empresa reportó ingresos operacionales superiores a $442.000 millones en 2025, año en el que registró utilidades por primera vez desde su creación. La tendencia continuó durante 2026, cuando entre enero y junio acumuló $1,69 billones en ingresos ordinarios y extraordinarios. A este resultado se sumó una reforma estatutaria que autoriza realizar dos cierres financieros al año, una medida que permitirá distribuir utilidades con mayor agilidad entre los accionistas y acelerar la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos. Lea más: ¿Alcanzará a tiempo? Hidroituango espera llegar a la cota 420 en noviembre para evitar riesgos de apagón

Dividendos financiarán obras estratégicas y proyectos sociales en Antioquia

La Gobernación de Antioquia, accionista mayoritaria de la Sociedad Hidroituango, anunció que parte de las utilidades se destinarán a financiar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos el Túnel del Toyo, el nuevo Ferrocarril de Antioquia y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Urabá. En el componente social, la compañía también fortaleció su participación en el mecanismo de Obras por Impuestos, convirtiéndose en el mayor aportante del país durante 2026, con recursos cercanos a $85.000 millones. Ese presupuesto permitirá ejecutar diez iniciativas de salud, educación, infraestructura vial y acceso a agua potable en 55 municipios afectados por la pobreza y la violencia. Conozca también: Anla instalará una mesa técnica con Hidroituango para revisar medidas ante riesgo de El Niño Al hacer un balance de su gestión, Arbeláez sostuvo que la transformación de la empresa representa un cambio estructural para las finanzas del departamento. “La Sociedad Hidroituango deja de ser una empresa problema para convertirse en la nueva joya de la corona de Antioquia, no solo por su rentabilidad sino, fundamentalmente, por ser la empresa financiadora del progreso regional”, concluyó. Bloque de preguntas y respuestas: