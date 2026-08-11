Se salvaron de milagro: muro cayó desde 15 metros sobre dos apartamentos durante el terremoto en Medellín

Hasta ahora sigue vigente la orden de evacuación de dos apartamentos en el occidente de la capital antioqueña que sufrieron daños tras el terremoto de este lunes cuando un muro de una edificación vecina se les vino encima.
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Fuentes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín) informaron que el hecho no dejó personas lesionadas, pues los ocupantes de las dos residencias pudieron reaccionar a tiempo.