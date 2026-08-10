¿Cómo ayudar a los damnificados del sismo? Puntos de acopio en Medellín y qué donar tras la emergencia

El fuerte sismo que sacudió al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto dejó diversas afectaciones en el país y ya diferentes entidades se han empezado a unir para brindar ayudas a las personas afectadas.
De acuerdo con el balance entregado por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, 52 municipios del departamento reportan algún tipo de afectación.
Entre los daños de infraestructura reportados se encuentran 352 viviendas, 61 instituciones educativas, 24 iglesias y siete sedes hospitalarias.
Además, se registraron afectaciones en vías de algunos municipios. Hasta el momento, las autoridades reportan una persona fallecida en Támesis y dos personas lesionadas.
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