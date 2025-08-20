¿Es joven y busca empleo? El próximo lunes habrá jornada para acercar oportunidades

El Festival de Oportunidades se realizará el lunes 25 de agosto en las instalaciones de MOVA. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

En el marco de la Semana de la Juventud, el próximo lunes 25 de agosto se celebrará una nueva edición del Festival de Oportunidades, cuyo propósito es abrirles el camino a los jóvenes hacia el empleo y la educación.

La jornada se desarrollará esa fecha, de once desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde, en el Centro de Innovación del Maestro (MOVA) y tendrá actividades enfocadas en empleabilidad, emprendimiento y formación.

En ese escenario se reunirán más de 50 empresas que cuentan con una amplia oferta de vacantes, especialmente para promover el primer empleo. Entre las invitadas estarán Corbeta, La Receta, Inmel y Eficacia, entre otras.

Corbeta es un distribuidor mayorista de productos de consumo masivo, electrodomésticos, productos de hogar, ferretería y lubricantes; mientras que Inmel es una firma de ingeniería especializada en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y soluciones relacionadas con el agua, el saneamiento y el sector minero-energético.

La Receta, como su nombre lo sugiere, es una firma de alimentos que cuenta con restaurantes y ventas de helados. Y Eficacia es una compañía que se especializa en soluciones de trade marketing, ventas y gestión humana.

Los asistentes al Festival de Oportunidades también podrán acceder a asesorías especializadas para fortalecer su perfil laboral, para lo cual estarán presentes más de 20 aliados educativos que ofrecerán becas, cursos y oportunidades de educación superior sin costo.

Igualmente, las distintas secretarías y dependencias del Distrito estarán exponiendo sus líneas de oferta institucional.

En MOVA, ese día estará además al alcance de los asistentes la “Guía para impulsar tu búsqueda de trabajo”, una herramienta que ya ha sido descargada por más de 2.000 jóvenes, que además han recibido acompañamiento formativo.