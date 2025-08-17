Hay 2,49 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en Colombia, el 68% son mujeres

Colombia cuenta con 2,49 millones de jóvenes que viven una situación que compromete no solo su presente, sino también el futuro del país, pues no estudian ni trabajan, según el Dane. De ese total de “ninis”, 1,69 millones (el 68%) son mujeres.
Esto, pese a que, en los últimos meses los indicadores de desempleo general han mostrado una leve recuperación. Por ejemplo, en junio de 2025, la tasa nacional se ubicó en 8,6%, marcando un descenso de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, pero el panorama para la población entre 14 y 28 años sigue siendo crítico.
Según la Alianza por la Inclusión Laboral (AIL), el 43% de la juventud colombiana está desconectada del sistema educativo y del mercado laboral, una cifra que refleja la fragilidad del puente entre estudiar y acceder a un empleo digno.