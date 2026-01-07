Desmantelan banda que drogaba y robaba turistas en Medellín: así los contactaban

Las autoridades desarticularon una estructura delincuencial que operaba en Medellín y que se dedicaba al hurto de turistas nacionales y extranjeros mediante engaños y el uso de sustancias psicotrópicas.
De acuerdo con la Policía Metropolitana, esta red suministraba sustancias a sus víctimas para dejarlas en estado de indefensión y posteriormente despojarlas de dinero y pertenencias.
Como resultado, se materializaron tres capturas por el delito de hurto calificado y agravado, y una más por hurto por medios informáticos y semejantes. Según la investigación de las autoridades, los detenidos presuntamente seleccionaban a sus víctimas a través de aplicaciones digitales de citas, enfocándose principalmente en personas que llegaban a Medellín con fines turísticos.
Una vez establecían contacto, concretaban encuentros en hoteles o apartamentos de renta corta. En esos lugares les suministraban sustancias que les provocaban pérdida del conocimiento para luego acceder a sus cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas.
