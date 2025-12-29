Gobierno estaría evaluando un alza del 23% del salario mínimo para 2026, ¿‘suicidio’ laboral?

Un borrador de decreto que habría circulado en el Gobierno Nacional durante el fin de semana encendió la discusión sobre el futuro del salario mínimo en Colombia. El borrador, atribuido a equipos técnicos del Ministerio del Trabajo, plantearía un salario mínimo mensual en 2026 de $1.746.882. Aunque no se habla propiamente de un incremento porcentual preciso, dicha cifra sería un aumento del 23%, sin incluir el auxilio de transporte, que se definiría mediante un decreto separado.
Aunque no se trata de una decisión oficial ni de un anuncio formal del Ejecutivo, la filtración del documento abrió un intenso debate económico y político, debido a la magnitud del aumento propuesto y a sus posibles efectos sobre la inflación, el empleo y el costo de vida.
